Live Streaming, BAN vs NZ, 4th T20I: न्‍यूजीलैंड के लिए करो-मरो के मुकाबले को भारत में इस TV चैनल पर देख स

Live Streaming Bangladesh vs New Zealand 4th T20I: How to watch live Match on TV and Mobile App

तीसरे टी20 मुकाबले में जबर्दस्‍त वापसी के बाद न्‍यूजीलैंड की टीम बुधवार को मेजबान बांग्‍लादेश के खिलाफ सीरीज के चौथे मुकाबले में उतरेगी. सीरीज में बांग्‍लादेश 2-1 से पकड़ बनाए हुए है. ऐसे में कप्‍तान महमूदुल्‍लाह रियाद चाहेंगे कि चौथा मैच अपनी मुट्ठी में करके सीरीज अपने नाम करे. अगर वो ऐसा कर पाने में सफल रहे तो बांग्‍लादेश की टीम बैक टू बैक दिग्‍गज ऑस्‍ट्रेलिया के बाद न्‍यूजीलैंड को भी अपने घर पर परास्‍त करने का कीर्तिमान बना लेगी. वहीं, टॉम लेथम की कप्‍तानी वाली न्‍यूजीलैंड की टीम सीरीज को 2-2 से बराबर करने के इरादे से मैदान में उतरेगी.

बांग्‍लादेश और न्‍यूजीलैंड के बीच सीरीज का चौथा टी20 मुकाबला कब खेला जाएगा ?

बांग्‍लादेश और न्‍यूजीलैंड के बीच सीरीज का चौथा टी20 मुकाबला बुधवार आठ सितंबर को खेला जाएगा.

बांग्‍लादेश और न्‍यूजीलैंड के बीच सीरीज का चौथा टी20 मुकाबला कहां खेला जाएगा ?

बांग्‍लादेश और न्‍यूजीलैंड के बीच सीरीज का चौथा टी20 मुकाबला ढाका के शेर-ए-बंगाल स्‍टेडियम में खेला जाएगा.

बांग्‍लादेश और न्‍यूजीलैंड के बीच सीरीज का चौथा टी20 मुकाबला कितने बजे शुरू होगा ?

बांग्‍लादेश और न्‍यूजीलैंड के बीच सीरीज का चौथा टी20 मुकाबला भारतीय समयानुसार दोपहर साढ़े तीन बजे शुरू होगा.

बांग्‍लादेश और न्‍यूजीलैंड के बीच सीरीज के चौथे टी20 मुकाबले में टॉस कितने बजे होगा ?

बांग्‍लादेश और न्‍यूजीलैंड के बीच सीरीज के चौथे टी20 मुकाबले में टॉस भारतीय समयानुसार दोपहर तीन बजे होगा.

बांग्‍लादेश और न्‍यूजीलैंड के बीच सीरीज के चौथे टी20 मुकाबले को भारत में किस टीवी चैनल पर देख सकते हैं ?

बांग्‍लादेश और न्‍यूजीलैंड के बीच सीरीज के चौथे टी20 मुकाबले को भारत में टीवी पर नहीं देखा जा सकेगा.

बांग्‍लादेश और न्‍यूजीलैंड के बीच सीरीज के चौथे टी20 मुकाबले को भारत में लाइव स्‍ट्रीमिंग के माध्‍यम से मोबाइल पर कैसे देखा जा सकता है ?

बांग्‍लादेश और न्‍यूजीलैंड के बीच सीरीज के चौथे टी20 मुकाबले को भारत में लाइव स्‍ट्रीमिंग के माध्‍यम से मोबाइल पर Fancode App के माध्‍यम से देखा जा सकता है.