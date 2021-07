Live Updates, India vs Sri Lanka, 1st T20I: रात 8 बजे से शुरू होगा मैच, यहां जानें पल-पल का हाल

Live Cricket Scores, India vs Sri Lanka, 1st T20I: Ball by Ball Commentary of T20 Match from R Premadasa Stadium, Colombo

भारत और श्रीलंका के बीच टी20 सीरीज की शुरुआत आज कोलंबो के आर प्रेमदास स्‍टेडियम में होने वाले मुकाबले के साथ हो जाएगी. इसी स्‍टेडियम में सभी तीन टी20 मैच खेले जाने हैं. भारत टी20 सीरीज में बड़े बदलाव करते हुए युवाओं को मौका दे सकता है. शिखर धवन की कप्‍तानी वाली भारतीय टीम वनडे सीरीज की लय को टी20 में भी बरकरार रखना चाहेगी. प्रेमदास स्‍टेडियम में दोनों टीमों के बीच कुल चार मैच खेले गए हैं, जिनमें से तीन मुकाबलों में भारत को जीत मिली है. इस लाइव ब्‍लॉग के माध्‍यम से हम आपके समक्ष मैच का पल पल का हाल लेकर आएंगे. बने रहिए हमारे साथ.