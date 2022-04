KL Rahul ने जड़ा सीजन में MI के खिलाफ दूसरा शतक, फैन्‍स बोले- इसे कहते हैं 'मास्‍टर क्‍लास'

लखनऊ सुपर जायंट्स के कप्‍तान केएल राहुल (KL Rahul) ने रविवार रात को मुंबई इंडियंस (Lucknow Super Giants vs Mumbai Indians) के खिलाफ मैच के दौरान एक बार फिर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा दिया. राहुल ने सीजन का दूसरा शतक जड़ा. केएल राहुल ने मैच में चार छक्‍के और 12 चौकों की मदद से 62 गेंदों पर 103 रन की पारी खेली. आइपीएल इतिहास में राहुल का यह चौथा और इस सीजन का दूसरा शतक है. खासबात यह है कि उन्‍होंने इस सीजन अपने दोनों शतक मुंबई इडियंस के खिलाफ ही लगाए हैं. इससे पहले विराट कोहली (Virat Kohli) ही ऐसे खिलाड़ी थे जिन्‍होंने एक सीजन में दो शतक एक ही टीम के खिलाफ जड़े थे. विराट ने 2016 के सीजन के दौरान गुजरात लॉयंस फ्रेंचाइजी के खिलाफ ऐसा किया था.

केएल राहुल के दो शतकों के बावजूद वो ऑरेंज कैप की दौड़ में अभी नंबर-1 बनने से काफी दूर हैं. लखनऊ के कप्‍तान इस लिस्‍ट में दूसरे स्‍थान पर हैं लेकिन ऑरेंज कैप पर कब्‍जा जमाए बैठे जोस बटलर से वो इस फेहरिस्‍त में 123 रन पीछे हैं. केएल के इस प्रदर्शन के बाद सो सोशल मीडिया पर फैन्‍स के बीच चर्चा का विषय बने रहे. बड़ी संख्‍या में फैन्‍स ने केएल के खेल ती तारीफ की.