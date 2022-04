अर्जुन तेंदुलकर लंबे समय से मुंबई इंडियंस के स्‍क्‍वाड का हिस्‍सा हैं. बुरे दौर से गुजर रही मुंबई की टीम के प्‍लेइंग इलेवन में उन्‍हें खेलने का मौका मिलेगा या नहीं यह तो वक्‍त ही बताएगा लेकिन नेट में गेंदबाजी के दौरान जूनियर तेंदुलकर हर किसी को इंप्रेस कर रहे हैं. चेन्‍नई सुपर किंग्‍स के खिलाफ मैच से पहले नेट में अर्जुन ने एक ऐसी यॉर्कर गेंद डाली जिसे खेल पाना किसी भी बल्‍लेबाज के लिए संभव नहीं था. बाएं हाथ के इस गेंदबाज ने अपनी शानदार बॉलिंग से बल्‍लेबाज को क्‍लीन बोल्‍ड कर दिया. मुंबई इंडियंस फ्रेंचाइजी ने इस शानदार गेंदबाजी का वीडियो अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से शेयर किया.

अर्जुन तेंदुलकर को मुंबई इंडियंस ने 30 लाख रुपये खर्च कर आईपीएल ऑक्‍शन के दौरान अपने स्‍क्‍वाड का हिस्‍सा बनाया है. माना जाता है कि सचिन तेंदुलकर के प्रभाव के चलते ही मुंबई फ्रेंचाइजी ने अर्जुन को टीम के साथ जोड़ा है लेकिन प्‍लेइंग इलेवन में जगह बना पाना पूरी तरह से अर्जुन की खुद की काबिलियत पर ही निर्भर करेगा.

