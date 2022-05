आईपीएल (IPL 2022) के अबतक फ्लॉप रहे मुंबई इंडियंस के स्‍टार गेंदबाज जसप्रीत बुमराह (Jasprit Bumrah) का जलवा देखने का मिला. बुमराह की धारदार गेंदबाजी ने एक बार फिर यह ऐहसान करा दिया कि जस्‍सी जैसा कोई भी नहीं है. बुमराह ने आज पांच विकेट हॉल अपने नाम किया. उन्‍होंने अपने पांच ओवरों में महज 10 रन दिए. अपने तीसरे ओवर में बुमराह ने आंद्रे रसेल, पैट कमिंस और शेल्‍डन जैक्‍सन को चलता किया. मैच का 20वां ओवर में भी बुमराह ने डाला जिसमें महज एक रन आया. इस एक मैच के माध्‍यम से बुमराह ने उन आलोचकों को भी करार जवाब दिया जो विकेट नहीं निकाल पाने के कारण उनपर सवाल उठा रहे थे.

आईपीएल के इतिहास में सर्वश्रेष्‍ठ गेंदबाजी के लिहाज से देखें तो बुमराह का आज का प्रदर्शन पांचवें स्‍थान पर आता है. अल्‍जारी जोसफ, सोहेल तनवीर और एडम जाम्‍पा तीन ऐसे खिलाड़ी हैं जो भारत की इस लीग में छह विकेट हॉल अपने नाम कर चुके हैं. इसके अलावा पांच विकेट हॉल के साथ अनिल कुंबले चौथे स्‍थान पर हैं. बुमराह का आज का प्रदर्शन इस फेहरिस्‍त में पांचवें स्‍थान पर आता है.

