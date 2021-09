चोटिल हैं Kuldeep Yadav, नहीं हैं KKR के ड्रेसिंग रूम का हिस्‍सा, हरभजन सिंह ने बताई पूरी बात

Kuldeep Yadav in injured and Out of Dressing Room, Informed Harbhajan Singh: आईपीएल 2021 के 34वें मुकाबले में कोलकाता की टीम को सात विकेट से मिली लेकिन टीम के स्पिनर कुलदीप यादव प्‍लेइंग इलेवन का हिस्‍सा नहीं थे. फैन्‍स जरूर यह सोच रहे होंगे कि खराब फॉर्म से जूझ रहे कुलदीप को प्‍लेइंग इलेवन में नहीं लिया गया होगा. ऐसा नहीं है हरभजन सिंह ने कुलदीप के नहीं खेलने के पीछे की वजह बताई.

स्‍टार स्‍पोर्ट्स की हिन्‍दी कमेंट्री टीम के साथ बातचीत के दौरान कोलकाता नाइटराइडर्स के सीनियर गेंदबाज हरभजन सिंह ने बताया कि कुलदीप यादव चोटिल हैं और वो फिलहाल टीम के ड्रेसिंग रूम का भी हिस्‍सा नहीं हैं. वो अपनी चोट का इलाज कर रहे हैं और जल्‍दी ही वापस लौटेंगे.

हरभजन सिंह से पूछा गया कि कुलदीप यादव प्‍लेइंग इलेवन का हिस्‍सा नहीं हैं. क्‍या ड्रेसिंग रूम में आप कुलदीप की गेंदबाजी पर काम कर रहे हो. इसपर भज्‍जी ने कहा, “मैंने उसके साथ काफी बातचीत की है. जबतक कुलदीप यहां पर था हमने काफी बात की हैं. मुझे लगता है उसकी गेंदबाजी में कुछ चीजें चेंज होनी चाहिए. मैं बात कर रहा हूं. मुझे लगता है वो बात मानेगा. जब वो आएगा हम आगे भी बात करेंगे. वो अभी चोटिल है. टीम के साथ फिर से जुड़ेगा. तब मैं उससे बात करूंगा.

हरभजन सिंह ने बातो-बातों में बताया, “मुझे लगता है कि टी20 क्रिकेट माइंडसेट का गेम है. कुलदीप यादव चोटिल हैं. वो हमारे साथ नहीं हैं. मैं उम्‍मीद करता हूं वो जल्‍द ठीक होकर वापस आएं. मुझे लगता है कि वो गेंद ऑफ द विकेट निकल रहा है. ये उनकी गेंदबाजी में वापस आ जाएगा.”