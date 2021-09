Virat Kohli के कप्तानी छोड़ने के फैसले पर Michael Vaughan ने दी प्रतिक्रिया, बोल दी यह बड़ी बात

Michael Vaughan Reacts as Virat Kohli Step Down as T20 Captain: भारतीय टीम के कप्तान विराट कोहली (Virat Kohli) ने टी20 वर्ल्ड कप (T20 World Cup) के बाद क्रिकेट के इस सबसे छोटे फॉर्मेट से भारतीय टीम की कमान छोड़ने का ऐलान किया है. इसके बाद दुनिया भर से उनके इस फैसले पर प्रतिक्रियाएं आ रही हैं. इंग्लैंड के पूर्व कप्तान माइकल वॉन (Michael Vaughan) ने भी इस पर अपनी राय रखी है. टी20 फॉर्मेट में विराट कोहली की कप्तानी का रिकॉर्ड शानदार है. इस फॉर्मेट में वह एमएस धोनी (MS Dhoni) के बाद भारत के दूसरे सबसे सफल कप्तान हैं.

विराट पहली बार इस फॉर्मेट में हो रहे वर्ल्ड कप में टीम की कमान संभालते दिखेंगे. लेकिन इसके तुरंत बाद ही वह अपनी कप्तानी छोड़ देंगे. माइकल वॉन ने विराट के इस फैसले का स्वागत किया है और कहा कि उनका यह फैसला निस्वार्थ है. वॉन ने कहा कि इससे विराट को फायदा होगा क्योंकि इससे उन्हें दबाव से हटने के लिए कुछ आराम मिलेगा. वॉन इंग्लैंड के पूर्व कप्तान रह चुके हैं और वह बखूबी जानते हैं कि इंटरनेशनल स्तर पर टीम की कप्तानी करते हुए किस स्तर के दबाव का सामना करना होता है.

कोहली ने गुरुवार शाम को अपने सोशल मीडिया अकाउंट टि्वटर और इंस्टाग्राम पर एक लेटर शेयर करते हुए ऐलान किया कि वह UAE में होने वाले टी20 वर्ल्ड कप के बाद इस फॉर्मेट में भारतीय टीम की कप्तानी नहीं करेंगे. लेकिन बतौर बल्लेबाज वह खेलने के लिए उपलब्ध रहेंगे. कोहली के इस ऐलान पर माइकव वॉन ने कॉमेंट करते हुए लिखा, ‘बहुत बढ़िया… बेहद निस्वार्थ निर्णय और उम्मीद करता हूं यह ऐसा निर्णय है, जो आपको सभी तरह के दबाव से निपटने के लिए थोड़ा और आराम करने के लिए जगह देगा.’

वॉन ने इन शब्दों की शुरुआत से पहले तालियां बजाने वाले इमोजी का इस्तेमाल किया और अपनी बात लिखने के बाद भी उन्होंने थम्स अप के 3 इमोजी बनाकर इसे शेयर किया. इस फॉर्मेट में विराट कोहली की कप्तानी की अगर बात करतें तो उन्होंने 45 टी20 मैचों में भारत का नेतृत्व किया जिसमें 27 जीते और 14 हारे, जबकि दो मैच बिना किसी परिणाम के समाप्त हुए और दो टाई रहे.