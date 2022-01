ICC Women One Day Team of The Year: Mithali Raj और Jhulan Goswami को महिला वनडे टीम में जगह

भारत की दो सबसे अनुभवी खिलाड़ी मिताली राज और झूलन गोस्वामी को ICC महिला वनडे टीम में जगह मिली है. भारत से सिर्फ इन दो खिलाड़ियों ने ही जगह बनाई है.

ICC Women’s ODI Team of The Year: दो दशक से भारतीय क्रिकेट की शान रहीं सीनियर बल्लेबाज और वनडे और टेस्ट की कप्तान मिताली राज (Mithali Raj) और तेज गेंदबाज झूलन गोस्वामी (Jhulan Goswami) को लगातार अच्छे प्रदर्शन की बदौलत आईसीसी की साल 2021 की वनडे महिला टीम में जगह मिली है. आईसीसी की इस टीम में उन खिलाड़ियों को जगह मिली है, जिन्होंने साल 2021 के कैलेंडर साल में बेहतरीन प्रदर्शन किया है. भारत की अनुभवी बल्लेबाज और कप्तान मिताली ने इंग्लैंड की सलामी बल्लेबाज टैमी ब्युमोंट के समान रन बनाए और दोनों का औसत भी समान रहा. मिताली ने हालांकि उस समय 503 रन का योगदान दिया, जब भारतीय टीम एक इकाई के रूप में जूझ रही थी, जिसके कारण उनका योगदान अधिक महत्वपूर्ण रहा. इस 39 वर्षीय बल्लेबाज ने 2021 में कोई शतक नहीं बनाया लेकिन छह अर्धशतक जड़े. लंबे समय से भारत के तेज गेंदबाजी आक्रमण की अगुआ रही 39 साल की झूलन अब भी अपने प्रदर्शन से प्रभावित कर रही हैं. झूलन ने बीते साल 3.77 की शानदार इकोनॉमी दर के साथ 15 विकेट चटकाए. आईसीसी ने इस भारतीय गेंदबाज की तारीफ करते हुए कहा कि यह अनुभवी तेज गेंदबाज रन गति पर अंकुश लगाने के साथ विकेट हासिल करने में भी सक्षम है और वह किसी भी टीम के लिए महत्वपूर्ण खिलाड़ी हैं. https://twitter.com/ICC/status/1484074863165947905?s=20 एकदिवसीय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 340 विकेट चटकाने वाली झूलन आईसीसी की साल की सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी भी हैं और अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक विकेट चटकाने वाली गेंदबाजों की सूची में शीर्ष पर हैं. इंग्लैंड की कप्तान हीथर नाइट की अगुआई वाली टीम में मिताली और झूलन दो भारतीय खिलाड़ी हैं. टीम में साउथ अफ्रीका की तीन खिलाड़ियों को जगह मिली है, जबकि इंग्लैंड और वेस्टइंडीज की दो-दो और ऑस्ट्रेलिया की एक खिलाड़ी इसमें शामिल है. इंग्लैंड की कप्तान नाइट पिछले काफी लंबे समय से इंग्लैंड के मध्यक्रम का अहम हिस्सा रही हैं और 2021 में भी वह शीर्ष प्रदर्शन करने वाली खिलाड़ियों में शामिल रहीं. नाइट ने 42.30 के औसत से एक शतक और तीन अर्धशतक की मदद से 423 रन बनाए. उन्होंने 19.80 की औसत से पांच विकेट भी चटकाए. आईसीसी की 2021 की सर्वश्रेष्ठ महिला एकदिवसीय टीम:- लिजेल ली (दक्षिण अफ्रीका), एलिसा हीली (आस्ट्रेलिया), टैमी ब्युमोंट (इंग्लैंड), मिताली राज (भारत), हीथर नाइट (इंग्लैंड), हेली मैथ्यूज (वेस्टइंडीज), मारिजेन कैप (दक्षिण अफ्रीका), शब्निम इस्माइल (दक्षिण अफ्रीका), फातिमा सना (पाकिस्तान), झूलन गोस्वामी (भारत) और अनिसा मोहम्मद (वेस्टइंडीज). (इनपुट: भाषा)