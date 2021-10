My Dream11 Team Prediction, CSK vs PBKS, IPL 2021: रुतुराज गायकवाड़ को चुने कप्‍तान, ड्रीम11 टीम में ये खि

आईपीएल 2021 के 53वें मुकाबले में जब चेन्‍नई सुपर किंग्‍स और पंजाब किंग्‍स का मुकाबला होगा तो ड्रीम11 फेनटेसी लीग खेलने के शौकीन दोनों ही टीमों के फैन्‍स की नजरें सही कप्‍तान व बल्‍लेबाजों के चयन पर रहेगी. आइये हम आपको आपकी ड्रीम11 टीम चुनने में कुछ सुझाव देते हैं. हमारे बताए क्रिकेटर्स चुनने से आपको फायदा हो सकता है.

मेरी ड्रीम11 टीम (My Dream11 Team Prediction)

कप्‍तान: रुतुराज गायकवाड़

उपकप्‍तान: केएल राहुल

विकेटकीपर: महेंद्र सिंह धोनी

बल्‍लेबाज: फॉफ डु प्‍लेसिस, मयंक अग्रवाल, मयंक अग्रवाल, एडेन मारक्रम

गेंदबाज: दीपक चाहर, मोहम्‍मद शमी

ऑलराउंडर: रवींद्र जडेजा, मोइन अली

लाइव स्‍ट्रीमिंग (Live Streaming CSK vs PBKS)

मैच शुरू होने का वक्‍त: 7 अक्‍टूबर, गुरुवार दोपहर साढ़े तीन बजे

मैच का स्‍थान: दुबई इंटरनेशनल स्‍टेडियम

चैनल: स्‍टार स्‍पोर्ट्स नेटवर्क

स्‍ट्रीमिंग: Diseney Hotstar

चेन्‍नई बनाम पंजाब मैच के मायने दोनों ही टीमों के लिए काफी अलग हैं. महेंद्र सिंह धोनी की कप्‍तानी वाली चेन्‍नई सुपर किंग्‍स की कोशिश रहेगी कि इस पंजाब को परास्‍त कर दिल्‍ली के बराबर 20 अंक किए जाएं ताकि वो टॉप-2 टीमों में रहते हुए ही लीग स्‍तर के मुकाबलों का अंत करें. रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के पास भी टॉप-2 में जगह बनाने का मौका है.

आईपीएल की टॉप-2 टीमों को हार के बावजूद फाइनल में पहुंचने का एक अतिरिक्‍त मौका मिलता है. पंजाब किंग्‍स की बात की जाए तो वो प्‍लेऑफ में पहुंचने के लिए जद्दोजहद करते नजर आ रहे हैं. पंजाब और राजस्‍थान के लिए यहां से प्‍लेऑफ में पहुंचना असंभव जैसा लगता है लेकिन अभी भी आधिकारिक तौर पर ये नहीं कहा जा सकता कि पंजाब प्‍लेऑफ की दौड़ से बाहर हो चुकी है.

