क्वाड्रेंगुलर सीरीज के दौरान आयरलैंड के खिलाफ टी20 मुकाबले में भले ही नेपाल की टीम को शिकस्‍त झेलनी पड़ी हो लेकिन इसके बावजूद भी टीम के विकेटकीपर मोहम्‍मद आसिफ शेख की हर जगह तारीफ हो रही है. उनके पास आयरिश बल्‍लेबाज को आसानी से रनआउट करने का मौका था. वो ऐसा करके टीम को जीत दिला सकते थे लेकिन उन्‍होंने ऐसा नहीं किया. ऐसे में सवाल उठता है कि भला अंतरराष्‍ट्रीय क्रिकेट में एक खिलाड़ी इतना अच्‍छा मौका कैसे छोड़ सकता है. आइये हम आपको इसके पीछे की पूरी कहानी बताते हैं.

ओमन के अल-अमिरात अंतरराष्‍ट्रीय स्‍टेडियम में आयरलैंड और नेपाल के बीच मैच खेला गया. आयरलैंड की बल्‍लेबाजी के दौरान 19वें ओवर में यह वाक्‍या सामने आया. बल्‍लेबाज ने बड़ा शॉट खेलने का प्रयास किया लेकिन गेंद ज्‍यादा दूर नहीं गई और हवा में उछल गई. दोनों छोर के खिलाड़ी सिंगल चुराने का प्रयास कर रहे थे. गेंदबाज ने भी कैच की कोशिश की. इसी बीच नॉनस्‍ट्राइकर एंड पर मौजूद बल्‍लेबाज एंडी मैक्‍ब्रिन गेंदबाज से टकरा कर गिर गए.

