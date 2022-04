एक ही ओवर में गिरे 6 विकेट, गेंदबाज को हैट्रिक समेत मिले 5 विकेट हॉल, देखें- वीडियो

Six Wickets in an Over in Nepal Club Cricket: नेपाल में इन दिनों प्रो क्लब चैंपियनशिप खेली जा रही है, जिसमें खेले गए एक मैच में कुछ अजब-गजब ही खेल देखने को मिला. यहां पुश स्पोर्ट्स दिल्ली और मलेशिया XI की टीमें आमने-सामने थीं यहां पुश स्पोर्टस दिल्ली की टीम अपनी पारी के आखिरी ओवर में ताश के पत्तों की तरह ढह गई और उसने 6 गेंदों में 6 विकेट गंवा दिए.

पुश स्पोर्ट्स की टीम 19 ओवर में 3 विकेट गंवाकर 131 रन बना चुकी थी. पारी का अंतिम ओवर मलेशिया XI के खिलाड़ी विरनदीप सिंह आखिरी ओवर फेंकने आए तो उम्मीद थी के पुश स्पोर्ट्स के बल्लेबाज इस ओवर में तेज तर्रार रन बटोरकर टीम का स्कोर और बढ़ाएंगे. लेकिन इस ओवर में कुछ अलग ही जादू देखने को मिला.

मलेशिया के अंडर 19 क्रिकेटर विरनदीप सिंह ने इस ओवर में अपनी हैट्रिक समेत 5 विकेट हॉल भी पूरा किया. इस ओवर की हर गेंद पर विकेट गिरा और हर अगली नई गेंद पर नया बल्लेबाज क्रीज पर था.

इस ओवर की पहली गेंद पर मृगंक पाठक (39) आउट हुए, इसके बाद दूसरी गेंद पर ईशान पांडे रन आउट हो गए. तीसरी, चौथी और 5वीं गेंद पर अनिंदो नाहारे, विशेष सरोहा, जतिन सिंघल सभी गोल्डन डक पर आउट होकर विरनदीप सिंह की हैट्रिक का भी शिकार बने. इसके बाद पारी की अंतिम गेंद पर स्पर्श भी गोल्डन डक पर आउट हुए और पुश स्पोर्ट्स की यह पारी 132/9 पर खत्म हो गई.

https://youtu.be/AOQSsUlSBEs

इस मैच में सिर्फ 2 ओवर फेंकने वाले विरनदीप सिंह ने सिर्फ 9 रन खर्च कर एक हैट्रिक समेत अपने 5 विकेट हॉल भी पूरा किया. इस शानदार परफॉर्मेंस के लिए वीरनदीप को प्लेयर ऑफ द मैच भी चुना गया. इससे पहले एक ही ओवर में 6 विकेट गिरने का कारनामा साल 1951 में हुआ था. यहां थॉमस हंटर कप में एक गेंदबाज ने सभी 6 गेंदों पर 6 विकेट निकाले थे.