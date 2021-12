विराट कोहली (Virat Kohli) के स्थान पर रोहित शर्मा (Rohit Sharma) को वनडे टीम की कप्तानी सौंपी जा चुकी है. इससे पहले रोहित टी20 टीम के कप्तान नियुक्त किए जा चुके थे, जिसे कोहली ने स्वेच्छा से छोड़ा था, लेकिन भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड (BCCI) ने वनडे की कमान छोड़ने के लिए उन्हें 48 घंटे का वक्त दिया, जिस पर कोहली नहीं माने. आखिरकार 49वें घंटे रोहित शर्मा को कप्तान बना दिया गया.

भले ही विराट कोहली का निजी प्रदर्शन शानदार रहा, लेकिन बतौर कप्तान वह असफल साबित हुए. भारत ने साल 2013 में महेंद्र सिंह धोनी की अगुवाई में चैंपियंस ट्रॉफी जीती थी, जिसके बाद से टीम इंडिया ने कोई आईसीसी टूर्नामेंट नहीं जीता. टी20 विश्व कप-2021 में भारतीय टीम का प्रदर्शन बेहद खराब रहा. भारत सुपर-12 से आगे नहीं बढ़ सका.

चैट शो ‘बैकस्टेज विद बोरिया’ में रोहित शर्मा ने खुद चैंपियनशिप जीतना खिलाड़ी का अंतिम लक्ष्य बताया है. रोहित शर्मा का मानना है कि भले ही आप कितनी सेंचुरी जमा लें, लेकिन विश्व कप जीत चैंपियनशिप मायने रखती है.

India’s new white ball captain @ImRo45 on Captajncy, partnership with Rahul Dravid, mission World Cup, Virat kohli, Ravi Ashwin, his role in the team and loads more. Backstage with Boria Episode 1. 2pm. https://t.co/YDjPXXcNHv

