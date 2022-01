NZ vs AUS, 2nd Test Day-1: दोहरे शतक के करीब टॉम लेथम, न्‍यूजीलैंड 349/1

बांग्‍लादेश के खिलाफ क्राइस्‍टचर्च (NZ vs BAN 2nd Test) में खेले जा रहे टेस्‍ट सीरीज के दूसरे मुकाबले के दौरान मेजबान न्‍यूजीलैंड की स्‍थति मजबूत नजर आ रही है. कप्‍तान टॉम लेथम (Tom Latham) दोहरा शतक लगाने के करीब हैं. बांग्‍लादेश के गेंदबाज (New Zealand vs Bangladesh Test) पूरा दिन विकेट निकालने के लिए जूझते हुए दिखे. वो केवल एक ही बल्‍लेबाज को आउट कर पाए. दिन का खेल खत्‍म होने तक लेथम 186 और और डेवेन कॉनवे 99 रन बनाकर खेल रहे हैं.

यह रॉस टेलर (Ross Taylor) के टेस्‍ट करियर का आखिरी टेस्‍ट मैच है. वो पहले ही इस बात की घोषणा कर चुके हैं कि इस मैच के बाद टेस्‍ट क्रिकेट से संन्‍यास ले लेंगे. मौजूदा गर्मियों का सीजन खत्‍म होने के साथ्‍ टेलर वनडे और टी20 क्रिकेट को भी अलविदा कह देंगे. यह मैच बांग्‍लादेश के लि भी काफी अहम है क्‍योंकि पहली बार न्‍यूजीलैंड को टेस्‍ट मैच हराने के बाद अब उनके पास मेजबानों को टेस्‍ट सीरीज में मात देने का भी मौका है.

बांग्‍लादेश ने इस मैच में टॉस जीतकर न्‍यूजीलैंड को पहले बल्‍लेबाजी के लिए बुलाया. यह फैसला उनके लिए घातक साबित हुआ. कीवियों ने बोर्ड पर दिन का खेल खत्‍म होने तक एक विकेट के नुकसान पर 349 रन ठोक दिए. अपनी पारी में लेथम ने 28 चौके लगाए. विल यंग ने टेस्‍ट डेब्‍यू करने के बाद से आज लगातार पांचवां अर्धशतक जड़ा जो अपने आप में रिकॉर्ड है.