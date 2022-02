New Zealand vs Australia, T20I Series: क्रिकेट फैंस को बड़ा झटका लगा है. कोरोना से जुड़े सीमा प्रतिबंधों के चलते न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया (NZ vs AUS) के बीच अगले महीने होने वाली तीन मुकाबलों की टी20 सीरीज रद्द करनी पड़ी है. ओमीक्रोन वैरिएंट के आने के बाद से न्यूजीलैंड ने अंतरराष्ट्रीय सीमा फिर से खोलने का फैसला टाल दिया. ऐसे में सीरीज नहीं खेली जा सकती, क्योंकि ऑस्ट्रेलियाई टीम ने पृथकवास का इंतजाम नहीं किया है.

ऑस्ट्रेलिया ने पिछले साल नवंबर में टी20 विश्व कप फाइनल में न्यूजीलैंड को आठ विकेट से हराया था. दोनों टीमों को 17 से 20 मार्च तक नेपियर में तीन मैचों की टी20 सीरीज खेलनी थी, जो हाई वोल्टेज शृंखला मानी जा रही थी. यहां न्यूजीलैंड पास विश्व कप हार का बदला लेने का मौका था.

ICYMI | New Zealand Cricket and @CricketAus have agreed to abandon the BLACKCAPS upcoming T20 mini-series, scheduled to be played in Napier next month. #NZvAUS https://t.co/yxQQK1Jwp0

— BLACKCAPS (@BLACKCAPS) February 9, 2022