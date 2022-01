New Zealand vs Bangladesh, 1st Test: बांग्लादेश ने न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले टेस्ट मैच में अपनी पकड़ बना रखी है. माउंट माउंगानुई में खेले गए इस मैच में न्यूजीलैंड की पहली पारी 328 रन पर सिमट गई. इसके जवाब में बांग्लादेश ने दूसरे दिन की समाप्ति तक 2 विकेट गंवाकर 175 रन बना लिए हैं. बांग्लादेश की ओर से नजमुल हुसैन शंटो (Najmul Hossain Shanto) ने 64 रन की पारी खेली, जबकि महमुदुल हसन जॉय (Mahmudul Hasan Joy) 70 रन बना चुके हैं. दोनों के बीच दूसरे विकेट के लिए शतकीय साझेदारी हुई.

न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज नील वैगनर (Neil Wagner) ने बे ओवल में दूसरे दिन 104 रनों की साझेदारी करने वाले बांग्लादेश के खिलाड़ियों नजमुल हुसैन शान्तो और महमूदुल हसन जॉय की प्रशंसा की है.

वैगनर ने कहा, “बांग्लादेश के बल्लेबाजों ने शानदार बल्लेबाजी की. मुझे लगा कि वे वास्तव में अच्छा खेले. उन्होंने बहुत धैर्य दिखाते हुए अच्छा मुकाबला किया. दूसरा का दिन बांग्लादेश के लिए काफी अच्छा रहा.”

A great day for Bangladesh!

After a clinical morning bowling performance, half-centuries from Najmul Hossain Shanto and Mahmudul Hasan Joy have brought Bangladesh back into the match.#NZvBAN | #WTC23 pic.twitter.com/oJGId4K83U

— ICC (@ICC) January 2, 2022