NZ vs BAN 2nd Test: ना छक्‍का लगाया ना मिली नोबॉल, फिर भी Will Young ने एक गेंद पर बना दिए 7 रन, VIDEO

न्‍यूजीलैंड और बांग्‍लादेश (NZ vs BAN 2nd Test Live Score) के बीच क्राइस्‍टचर्च में खेले जा रहे टेस्‍ट सीरीज के दूसरे मुकाबले के दौरान मेजबान टीम के सलामी बल्‍लेबाज विल यंग (Will Young) ने एक गेंद पर सात रन बना दिए. खासबात यह है कि ना उन्‍होंने इस बॉल पर छक्‍का जड़ा और ना ही गेंदबाज ने नोबॉल डाली. ऐसे में अब आप सोच रहे होंगे कि (New Zealand vs Bangladesh) आखिरी ऐसा कैसे हो गया. आइये हम आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देते हैं. आज मैच के पहले दिन बांग्‍लादेश ने टॉस जीतकर मेजबान न्‍यूजीलैंड को पहले बल्‍लेबाजी के लिए बुलाया. टॉस लेथम (Tom Latham) और विल यंग ने टीम को शानदार शुरुआत दिलाई.

दोहरे शतक के करीब टॉम लेथम

दोनों ने पहले विकेट के लिए 148 रनों की साझेदारी बनाई. विल यंग पांच चौकों की मदद से 114 गेंदों पर 54 रन बनाकर आउट हुए. जबकि लेथम इस वक्‍त 186 रन बनाकर खेल रहे हैं. वो अपने दोहरे शतक से महज 14 रन दर हैं. डेवन कॉनवे भी शतक बना चुके हैं. 26वें ओवर में इबादत हुसैन गेंदबाजी पर थे जबकि जब विल यंग 26 रन बनाकर खेल रहे थे. तभी बैक ऑफ लेंथ गेंद पर बल्‍ले का भारी किनारा लगा लेकिन दूसरी स्पिल पर फिल्डिर ने कैच ड्राप कर दिया.

Will Young got a life and 7 runs in a single ball. pic.twitter.com/PArHrm39nx — Johns. (@CricCrazyJohns) January 9, 2022

ना छक्‍का लगा ना मिली नोबॉल

कैच छूटने के साथ-साथ गेंद पीछे चौके के लिए भी जाने लगी लेकिन थर्ड मैच के फिल्‍डर ने बचा लिया. इसी बीच विकेटकीपर को लगा कि गेंदबाजी के एंड पर रनआउट का चांस बन सकता है. उन्‍होंने डायरेक्‍ट थ्रो मारी. गेंद विकेट पर तो नहीं लगी लेकिन सामने चौके के लिए चली गई. इस तरह विल यंग को ना सिर्फ जीवनदान मिला बल्कि उनके खाते में एक गेंद पर सात रन आए.