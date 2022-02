New Zealand vs South Africa, 1st Test: न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका के बीच क्राइस्टचर्च (Hagley Oval, Christchurch) में 17 फरवरी से पहले टेस्ट मैच की शुरुआत हो चुकी है, जिसमें मेजबान टीम ने लीड बना ली. मुकाबले के पहले ही दिन साउथ अफ्रीकी टीम महज 95 रन पर सिमट गई. टीम ने इसके लिए 49.2 ओवर खेले. टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी साउथ अफ्रीका को जल्द पहला झटका लगा. टीम ने खाता खोलते ही डीन एल्गर (1) का विकेट गंवा दिया. यहां से साउथ अफ्रीका संभल नहीं सका और ‘बैक टू बैक’ विकेट गंवाता गया.

साउथ अफ्रीका के लिए जुबैर हमजा ने सर्वाधिक 25 रन बनाए, जबकि काइल वेरेने (Kyle Verreynne) ने 18 रन टीम के खाते में जुटाए. इनके अलावा एडेन मार्करम ने 15 रन की पारी खेली.

विपक्षी टीम की ओर से मैट हैनरी ने सर्वाधिक 7 शिकार किए. हैनरी ने 15 ओवरों में महज 23 रन दिए, जिसमें 7 मेडन ओवर भी रहे. इनके अलावा टिम साउदी, काइल जैमीसन और नील वैगनर को 1-1 सफलता हाथ लगी.

इसके जवाब में न्यूजीलैंड ने पहले दिन की समाप्ति तक 39 ओवर खेले, जिसमें 3 विकेट खोकर 116 रन बना लिए हैं. मेजबान टीम ने यहां से 21 रन की बढ़त हासिल कर ली है.

न्यूजीलैंड को विल यंग के रूप में पहला झटका लगा. यंग महज 8 रन बानकर चलते बने. इसके बाद टॉम लैथम 15 के स्कोर पर ओलिवर के शिकार बन गए. न्यूजीलैंड ने 36 के स्कोर तक अपने सलामी बल्लेबाजों को गंवा दिया था.

