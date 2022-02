New Zealand vs South Africa, 2nd Test: न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका के बीच क्राइस्टचर्च (Hagley Oval, Christchurch) में दूसरा टेस्ट मैच खेला जा रहा है, जिसमें पहले दिन की समाप्ति तक साउथ अफ्रीका ने तीन विकेट खोकर 238 रन बना लिए हैं. मुकाबले में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी साउथ अफ्रीकी टीम को सलामी जोड़ी ने शानदार शुरुआत दिलाई. कप्तान डीन एल्गर ने सेरेल इर्वी के साथ 111 रन की साझेदारी की. एल्गर 3 चौकों की मदद से 41 रन बनाकर आउट हुए.

इसके बाद इर्वी ने एडेन मार्करम के साथ दूसरे विकेट के लिए 88 रन की साझेदारी की. मार्करम 8 चौकों की मदद से 42 रन बनाए, जबकि इर्वी ने 221 गेंदों का सामना करते हुए 108 रन बनाए. इस दौरान उन्होंने 14 चौके भी जड़े.

दिन की समाप्ति तक रॉसी वैन डर डुसैन 13, जबकि टेंबा बावुमा 22 रन बनाकर नाबाद रहे. न्यूजीलैंड की तरफ से टिम साउदी, मैट हैनरी और नील वैगनर 1-1 विकेट झटक चुके हैं.

Day one belonged to South Africa as they finish at 238/3 after a solid 108 from Sarel Erwee.

Watch #NZvSA live or on-demand on https://t.co/MHHfZPyHf9 (in select regions) 📺#WTC23

