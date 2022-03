Pakistan vs Australia, 2nd Test: पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया (PAK vs AUS) के बीच 4-25 मार्च के बीच तीन टेस्ट मैचों की सीरीज खेली जानी है. रावलपिंडी में खेला गया पहला मुकाबला ड्रॉ पर समाप्त हुआ. अब दोनों टीमें कराची के नेशनल स्टेडियम (National Stadium, Karachi) में 12 मार्च से दूसरे टेस्ट में उतरेंगी, जिसमें उनका लक्ष्य जीत के साथ तीन मुकाबलों की शृंखला में लीड बनाना है.

कराची टेस्ट के लिए पाकिस्तान तैयारियों में जुटा है. प्रैक्टिस सेशन के दौरान पाकिस्तान के तेज गेंदबाज शाहीन अफरीदी (Shaheen Afridi) ने कुछ ऐसा किया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. इस वीडियो में शाहीन अफरीदी भारतीय ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा (Ravindra Jadeja) के बॉलिंग एक्शन की नकल करते हुए दिख रहे हैं.

There’s a lot of Ravindra Jadeja, just a few inches taller, about Shaheen Shah Afridi bowling left-arm spin, the bounce in the hair included #PakvAus pic.twitter.com/6YCI99E9VV

— Bharat Sundaresan (@beastieboy07) March 10, 2022