Pakistan vs Australia 2nd Test, Day 1: पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के बीच 12 मार्च से कराची (Karachi) में दूसरे टेस्ट मैच की शुरुआत हो चुकी है. मुकाबले के पहले दिन ऑस्ट्रेलिया ने 3 विकेट खोकर 251 रन बना लिए हैं. इस पारी के साथ उस्मान ख्वाजा (Usman Khawaja) ने अपना 11 वां टेस्ट शतक जड़ा. वह पिछली 6 पारियों में 3 सेंचुरी ठोक चुके हैं. पाकिस्तान को सीरीज में लीड बनाने के लिए दूसरे दिन मेजबान टीम को जल्द समेटना होगा. 3 मुकाबलों की शृंखला का पहला मैच ड्रॉ रहा था, जिसके बाद दोनों टीमें इस मुकाबले में जीत के साथ बढ़त हासिल करने उतरी है.

नेशनल स्टेडियम (National Stadium) में खेले जा रहे इस मुकाबले में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी ऑस्ट्रेलिया को सलामी जोड़ी ने शानदार शुरुआत दिलाई. पहले विकेट के लिए डेविड वॉर्नर (David Warner) और उस्मान ख्वाजा (Usman Khawaja) ने 82 रन जुटाए. वॉर्नर 36 रन बनाकर फहीम अशरफ का शिकार बने.

इसके कुछ देर बाद मार्नस लाबुशेन (Marnus Labuschagne) रन आउट हो गए. लाबुशेन 9 गेंदों में अपना खाता भी नहीं खोल सके. ऑस्ट्रेलियाई टीम ने 91 के स्कोर तक अपने 2 विकेट गंवा दिए थे, लेकिन एक बार फिर उस्मान ख्वाजा भरोसेमंद साबित हुए.

उस्मान ख्वाजा ने स्टीव स्मिथ (Steven Smith) के साथ तीसरे विकेट के लिए 159 रन की साझेदारी कर टीम को मजबूत स्थिति में ला दिया. स्टीव स्मिथ ने 214 गेंदों में 72 रन बनाए. इस दौरान उन्होंने 7 चौके भी जड़े.

