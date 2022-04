PAK vs AUS, Only T20I: Babar Azam की मेहनत पर फिरा पानी, इकलौते टी20 मैच में पाकिस्तान की हार

Pakistan vs Australia, Only T20I: पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया (PAK vs AUS) के बीच लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम (Gaddafi Stadium, Lahore) में इकलौता टी20 मैच खेला गया, जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने 3 विकेट से जीत हासिल की. तीन मुकाबलों की टेस्ट सीरीज मेहमान टीम ने 1-0 से अपने नाम की थी, जिसके बाद पाकिस्तान ने वनडे शृंखला 2-1 से जीतकर हिसाब बराबर कर दिया था, लेकिन अब ऑस्ट्रेलिया ने टी20 मुकाबला अपने नाम कर टूर्नामेंट का शानदार तरीके से समापन किया है.

मुकाबले में टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी पाकिस्तान ने 8 विकेट खोकर 162 रन बनाए. टीम को सलामी बल्लेबाजों ने शानदार शुरुआत दिलाई. मोहम्मद रिजवान और फखर जमां ने पहले विकेट के लिए 67 रन की साझेदारी कर ली थी, लेकिन लगातार दो गेंदों पर पाकिस्तान ने रिजवान (23) के साथ फखर जमां (0) का विकेट भी गंवा दिया.

हालांकि कप्तान बाबर आजम ने शानदार पारी खेलते हुए 46 गेंदों में 2 छक्कों और 6 चौकों की मदद से 66 रन बनाए, जबकि खुशदिल ने 24 और उस्मान कादिर ने 6 गेंदों में नाबाद 18 रन की पारी खेली. विपक्षी टीम की ओर से नाथन एलिस ने सर्वाधिक 4 विकेट झटके, जबकि कैमरून ग्रीन को 2 सफलता हाथ लगी.

इसके जवाब में ऑस्ट्रेलिया ने 19.1 ओवर में जीत हासिल कर ली. टीम को ट्रैविस हेड और कप्तान आरोन फिंच (Aaron Finch) के रूप में सलामी जोड़ी ने जबरदस्त शुरुआत दिलाई. दोनों के बीच 3.3 ओवर में 40 रन की साझेदारी हुई. हेड 14 गेंदों में 26 रन बनाकर पवेलियन लौटे.

इसके बाद कप्तान फिंच ने जोश इंगलिस (24) के साथ दूसरे विकेट के लिए 44 रन जोड़कर ऑस्ट्रेलिया को मजबूत स्थिति में ला दिया. आरोन फिंच ने कप्तानी पारी खेलते हुए 45 गेंदों में 6 चौकों की मदद से 55 रन की पारी खेली. उनके अलावा मार्कस स्टोइनिस ने 9 बॉल में 23 रन बनाए. इनकी बदौलत ऑस्ट्रेलिया ने 5 गेंदें शेष रहते जीत हासिल कर ली. विपक्षी टीम की ओर से शाहीन अफरीदी, उस्मान कादिर और मोहम्मद वसीम जूनियर को 2-2 सफलता हाथ लगी.