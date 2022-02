PAK vs AUS- पाकिस्तान दौरे पर स्पिन बॉलिंग लेगी टीम की परीक्षा: Marnus Labuschagne

Spin Bowling Will Be The Real Challenge In Tour Of Pakistan Says Marnus Labuschagne: 24 साल बाद पाकिस्तान दौरे पर आ रही ऑस्ट्रेलिया ने यहां के लिए अपनी रणनीतियां तैयार कर ली हैं. टीम के युवा स्टार बल्लेबाज मार्नस लाबुशेन (Marnus Labuschagne) पाकिस्तान की धरती पर पहली बार खेलेंगे. उन्होंने कहा कि वह भलिभांति जानते हैं कि यहां उन्हें वर्ल्ड क्लास स्पिन बॉलिंग का सामना करना होगा, जिसके लिए वह तैयार हैं. लाबुशेन ने यह भी माना की उनकी टीम को पाकिस्तानी स्पिनरों के खिलाफ समस्या हो सकती है.

पिछले महीने एशेज में इंग्लैंड को 4-0 से रौंदने के बाद ऑस्ट्रेलिया अब दुनिया की नंबर एक टेस्ट टीम है. ऑस्ट्रेलिया की टीम करीब ढाई दशक लंबे अंतराल के बाद पाकिस्तान का दौरा कर रही है. ऐसे में उन्होंने माना कि अभी यह अंदाजा नहीं लगा सकते कि वह किस ढंग की चुनौती का सामना करेंगे.

https://twitter.com/marnus3cricket/status/1494589873235574784?s=20&t=R46psLv2xyOJ00aRg1HpaQ

साउथ अफ्रीका में जन्मे लाबुशेन टेस्ट क्रिकेट में अपने मार्गदर्शक स्टीव स्मिथ (Steve Smith) के साथ शीर्ष के शीर्ष बल्लेबाजों में शामिल हैं. इसलिए हैरानी की कोई बात नहीं है कि इस बल्लेबाज ने स्मिथ से सलाह मशविरा किया और फिर अपने घर के पीछे बल्लेबाजी के अभ्यास के लिए स्पिन जैसी परिस्थितियां तैयार करने के लिए मैट पर एल्युमीनियम और धातु के टुकड़ों से ट्रैक तैयार किया.

लाबुशेन ने इस अभ्यास विकेट का वीडियो सोशल मीडिया पर डाला है और लोगों ने तैयारी करने के उनके इस नए तरीके की सराहना की है. पाकिस्तान दौरे पर ऑस्ट्रेलिया 3 टेस्ट मैच, 3 वनडे और एक टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेलेगा.