PAK vs NZ Live Streaming: 18 साल बाद सितंबर में पाकिस्‍तान जाएगी कीवी टीम, यह है पूरा कार्यक्रम

PAK vs NZ Live Streaming: Kiwi team agree to play in Pakistan in September after 18 year: क्रिकेट न्‍यूजीलैंड ने 18 साल के लंबे इंतजार के बाद अपनी टीम को खेलने के लिए पाकिस्‍तान भेजने का निर्णय किया है। सितंबर के महीने में इंग्‍लैंड की टीम को वनडे और टी20 सीरीज खेलने के लिए पाकिस्‍तान जाना है। यह सीरीज 15 सितंबर से तीन अक्‍टूबर के बीच खेली जाएगी।

न्‍यूजीलैंड की टीम आखिरी बार साल 2003 में पाकिस्‍तान आई थी। साल 2009 में श्रीलंका की टीम पर हुए आतंकी हमले के बाद से ही तमाम बड़े देशों ने पाकिस्‍तान जाकर क्रिकेट खेलने पर प्रतिबंध लगा दिया था। बीते कुछ वर्षों में पाकिस्‍तान में हालात तेजी से बदले हैं जिसे देखते हुए वेस्‍टइंडीज, साउथ अफ्रीका की टीमें पाकिस्‍तान का दौरा कर चुकी हैं।

पाकिस्‍तान और न्‍यूजीलैंड के बीच पहले 17 सितंबर से तीन मैचों की वनडे सीरीज रावल पिंडी में खेली जाएगी. 17, 19 और 21 सितंबर को ये मैच होंगे. फिर लौहौर के गद्दाफी स्‍टेडियम में 25 सितंबर से पांच मैचों की टी20 सीरीज शुरू होगी जो तीन अक्‍टूबर तक चलेगी.

पीसीबी ने कहा कि वनडे मैचों (17 से 21 सितंबर) की श्रृंखला आईसीसी विश्व कप सुपर लीग का हिस्सा है, जिसे रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में आयोजित किया जाएगा. टी20 मैचों (25 सितंबर से तीन अक्टूबर) की श्रृंखला का आयोजन लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम होगा. न्यूजीलैंड की टीम 15 सिंतंबर से तीन अक्टूबर तक पाकिस्तान दौरे पर रहेगी.

पीसीबी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी वसीम खान ने कहा कि न्यूजीलैंड जैसे शीर्ष स्तर की टीम के खिलाफ आगामी श्रृंखला से सफेद और लाल गेंद (सीमित ओवर प्रारूप और टेस्ट क्रिकेट) क्रिकेट का बेहद रोमांचक घरेलू सत्र शुरू होगा.

न्यूजीलैंड के बाद इंग्लैंड की पुरुष और महिला टीमें सीमित ओवरों की श्रृंखला के लिए पाकिस्तान का दौरा करेंगी. वेस्टइंडीज की टीम का तीन एकदिवसीय और तीन टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों के लिए दिसंबर में पाकिस्तान आने का कार्यक्रम है. न्यूजीलैंड ने इससे पहले नवंबर 2003 में पाकिस्तान का दौरा किया था.