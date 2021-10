PAK vs NZ, T20 World Cup 2021: हार से निराश Kane Williamson, पाकिस्तान को बताया 'मजबूत टीम'

ICC Mens T20 World Cup 2021, Pakistan vs New Zealand: न्यूजीलैंड को पाकिस्तान (PAK vs NZ) के हाथों 26 अक्टूबर को 5 विकेट से हार का सामना करना पड़ा. इस मुकाबले के बाद न्यूजीलैंड की टीम सुपर-12 के ग्रुप-2 की अंकतालिका में चौथे पायदान पर पहुंच चुकी है. शारजाह क्रिकेट स्टेडियम (Sharjah Cricket Stadium) में खेले गए मुकाबले में न्यूजीलैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 8 विकेट खोकर 134 रन बनाए. इसके जवाब में पाकिस्तान ने 18.4 ओवर में लक्ष्य हासिल कर लिया. मुकाबले के बाद न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियम्सन (Kane Williamson) ने हार के कारण गिनाए हैं.

केन विलियम्सन ने कहा कि उनकी टीम अंतिम ओवरों में मैच को नियंत्रण में नहीं रख सकी. विलियम्सन ने कहा, ‘‘अंत में काफी निराशाजनक रहा. दुर्भाग्य से हम अंतिम ओवरों में अच्छा नहीं कर पाए लेकिन हम पाकिस्तान के रूप में काफी अच्छी टीम का सामना कर रहे थे और उन्हें बधाई.’’

विलियम्सन ने कहा कि पाकिस्तान की टीम काफी मजबूत है और सभी की नजरें उस पर रहेंगी. उन्होंने कहा, ‘‘पाकिस्तान की टीम काफी मजबूत है और निश्चित तौर पर सभी की नजरें उस पर रहेंगी. गलती की गुंजाइश काफी कम है और हम सुधार करते हुए अगली चुनौती के लिए तैयार होंगे.’’

न्यूजीलैंड अब 31 अक्टूबर को भारत से भिड़ेगी, जहां दोनों ही टीमों के लिए जीत बेहद जरूरी होगी. इसके बाद न्यूजीलैंड की टीम स्कॉटलैंड (3 नवंबर), नामीबिया (5 नवंबर) और अफगानिस्तान (7 नवंबर) को टक्कर देगी.

जीत के बाद पाकिस्तानी कप्तान बाबर आजम ने कहा, ‘‘जीत दर्ज करना हमेशा अच्छा होता है, हम इस आत्मविश्वास को टूर्नामेंट में आगे लेकर जाएंगे. गेंदबाजों, विशेषकर शाहीन और हारिस राउफ ने काफी प्रभावी गेंदबाजी की.’’

उन्होंने कहा, ‘‘मुझे लगता है कि हमने 10 रन अधिक दे दिए लेकिन यह क्रिकेट है और ऐसा होता है. हमने जल्दी विकेट गंवाए लेकिन मैं शोएब मलिक और आसिफ अली को श्रेय देना चाहूंगा. प्रत्येक मैच महत्वपूर्ण है. हम एक बार में एक मैच पर ध्यान लगाना चाहते हैं और खेल के सभी विभागों में अच्छा प्रदर्शन करना चाहते हैं. ’’