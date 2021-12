Pakistan vs West Indies: पाकिस्तान और वेस्टइंडीज के बीच 13 दिसंबर से तीन टी20 मैचों की सीरीज खेली जानी है, लेकिन अब इस शृंखला के आयोजन पर संकट के बादल मंडराते नजर आ रहे हैं. पाकिस्तान दौरे पर वेस्टइंडीज के तीन खिलाड़ी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं. संक्रमित खिलाड़ियों में तेज गेंदबाज शेल्डन कॉट्रेल (Sheldon Cottrell), ऑलराउंडर रोस्टन चेज (Roston Chase) और काइल मेयर्स (Kyle Mayers) का नाम शामिल है. इनके अलावा टीम मैनजमेंट का एक गैर-कोचिंग सदस्य भी इस वायरस की चपेट में आ चुका है. यह सभी खिलाड़ी शृंखला में अब हिस्सा नहीं ले सकेंगे. चारों सदस्यों को कोविड वैक्सीन के बावजूद संक्रमित पाया गया है.

क्रिकेट वेस्टइंडीज (CWI) ने प्रेस रिलीज में कहा, “पाकिस्तान में हमारे आगमन टेस्ट प्रोटोकाल में 4 लोगों के कोविड ​ पाजिटिव पाए जाने की पुष्टि हुई है. खिलाड़ियों के आइसोलेशन के दौरान इनके कोरोना पॉजिटिव होने की पुष्टि हुई है. इसलिए इस महत्वपूर्ण झटके के बावजूद हमारी तैयारी की योजना है. हमें विश्वास है कि दौरा जारी रह सकता है, क्योंकि बाकी सदस्यों ने पाकिस्तान में आने से पहले नेगेटिव पीसीआर रिपोर्ट दी हैं, साथ ही कराची पहुंचने के बाद भी दो नेगेटिव पीसीआर टेस्ट रिपोर्ट जमा किए हैं.”

