पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) के अध्यक्ष रमीज राजा (Rameez Raja) ने आईसीसी के सामने चार देशों की टी20 सीरीज का प्रस्ताव रखने जा रहे है, जिसमें पाकिस्तान (Pakistan) के अलावा भारत (India), इंग्लैंड (England) और ऑस्ट्रेलिया (Australia) की टीमें शामिल होगी. पीसीबी अध्यक्ष के प्रस्ताव के अनुसार चारों देश टूर्नामेंट की मेजबानी बारी-बारी से करेंगे. सीरीज से होने वाली कमाई को इन सभी देशों के बीच साझा किया जाएगा.

रमीज राजा ने ट्विटर पर इसकी जानकारी देते हुए लिखा, ‘‘हैलों फैंस, आईसीसी को एक चार देशों की टी20 अंतरराष्ट्रीय ‘सुपर सीरीज’ का प्रस्ताव देने जा रहा हूं. इसमें पाकिस्तान, भारत, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया की टीम शामिल होगी. इसे हर साल खेला जाएगा और इसकी मेजबानी का अधिकार चारों देशों को बारी बारी से मिलेगा. इसके राजस्व का एक अलग तरीका होगा जिसमें मुनाफा प्रतिशत को सभी सदस्यों में साझा किया जाएगा. मुझे लगता है कि यह सबके लिए फायदे का सौदा है.’’

Hello fans.Will propose to the ICC a Four Nations T20i Super Series involving Pak Ind Aus Eng to be played every year,to be hosted on rotation basis by these four. A separate revenue model with profits to be shared on percentage basis with all ICC members, think we have a winner.

— Ramiz Raja (@iramizraja) January 11, 2022