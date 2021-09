Pakistan vs England: न्‍यूजीलैंड के पाकिस्‍तान के लिए एक और बुरी खबर, इंग्‍लैंड टीम का दौरा भी हुआ रद्द

ECB Cancelled England Tour of Pakistan after New Zealand Debacle: न्‍यूजीलैंड द्वारा पाकिस्‍तान की सरजमीं पर कदम रखने के बाद बिना खेले ही सुरक्षा कारणों से वापस अपने देश लौटने के बाद अब इंग्‍लैंड से भी पड़ोसी देश के लिए बुरी खबर आई है. इंग्‍लैंड ने पाकिस्‍तान का अपना दौरा रद्द कर दिया है. ईसीबी प्रमुख नं स्‍वयं इसकी पुष्टि की है.

ईसीबी की तरफ से कहा गया, “इसने हमारे लिए पुरुषों के टी20 विश्‍व कप की टीम के स्‍क्‍वाड के लिए जटिलता पैदा कर दी है. हमारा मानना है कि ऐसी परिस्थितियों में पाकिस्‍तान का दौरा करना टी20 विश्‍व कप की तैयारियों के मद्देनजर आदर्श स्थिति नहीं हो सकती है. विश्‍व कप में अच्‍छा प्रदर्शन करना हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है.”