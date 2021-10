Live Streaming, PAK vs NZ: पाकिस्‍तान-न्‍यूजीलैंड मैच को मोबाइल पर कैसे देखें ? यहां मिलेगी पूरी जानकारी

Pakistan vs New Zealand, Live Streaming, PAK vs NZ, T20 World Cup 2021: भारत को 10 विकेट से परास्‍त करने के बाद पाकिस्‍तान की टीम मंगलवार को न्‍यूजीलैंड के खिलाफ टी20 विश्‍व कप 2021 के अपने दूसरे मुकाबले में मैदान में उतरेगी. न्‍यूजीलैंड का यह विश्‍व कप में पहला मुकाबला होने वाला है. केन विलियमस चोटिल हैं. ऐसे में उनका इस मैच में खेलना थोड़ी मुश्किल नजर आ रहा है. वहीं, बाबर आजम की टीम इस मैच को जीतकर ग्रुप-2 में टॉप पर अपनी जगह को मजबूत करना चाहेगी. पाकिस्‍तान ने पहली बार टी20 विश्‍व कप में भारत को मात दी है. आइये हम आपको बताते हैं कि इस मैच की लाइव स्‍ट्रीमिंग फैन्‍स कैसे देख सकते हैं.

पाकिस्‍तान और न्‍यूजीलैंड के बीच टी20 विश्‍व कप का मुकाबला कब खेला जाएगा ?

पाकिस्‍तान और न्‍यूजीलैंड के बीच टी20 विश्‍व कप का मुकाबला मंगलवार 26 अक्‍टूबर को खेला जाएगा.

पाकिस्‍तान और न्‍यूजीलैंड के बीच टी20 विश्‍व कप का मुकाबला कहां खेला जाएगा ?

पाकिस्‍तान और न्‍यूजीलैंड के बीच टी20 विश्‍व कप का मुकाबला शारजाह क्रिकेट स्‍टेडियम में खेला जाएगा.

पाकिस्‍तान और न्‍यूजीलैंड के बीच टी20 विश्‍व कप का मुकाबला कितने बजे शुरू होगा ?

पाकिस्‍तान और न्‍यूजीलैंड के बीच टी20 विश्‍व कप का मुकाबला भारतीय समयानुसार शाम साढ़े सात बजे शुरू होगा.

पाकिस्‍तान और न्‍यूजीलैंड के बीच टी20 विश्‍व कप के मुकाबले में टॉस कितने बजे होगा ?

पाकिस्‍तान और न्‍यूजीलैंड के बीच टी20 विश्‍व कप के मुकाबले में टॉस शाम सात बजे होगा.

पाकिस्‍तान और न्‍यूजीलैंड के बीच टी20 विश्‍व कप का मुकाबला टीवी पर कैसे देखा जा सकता है ?

पाकिस्‍तान और न्‍यूजीलैंड के बीच टी20 विश्‍व कप का मुकाबला टीवी पर स्‍टार स्‍पोर्ट्स नेटवर्क के चैनलों पर विभिन्‍न भाषाओं में देखा जा सकता है.

पाकिस्‍तान और न्‍यूजीलैंड के बीच टी20 विश्‍व कप मुकाबले की लाइव स्‍ट्रीमिंग मोबाइल पर कैसे देखी जा सकती है ?

पाकिस्‍तान और न्‍यूजीलैंड के बीच टी20 विश्‍व कप मुकाबले की लाइव स्‍ट्रीमिंग मोबाइल पर Disney Hotstar App के माध्‍यम से देखी जा सकती है.