Pakistan vs New Zealand: न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान दौरा रद्द कर दिया है. 17 सितंबर को दोनों टीमों के बीच टूर्नामेंट की शुरुआत होने जा रही थी, लेकिन इससे कुछ घंटे पहले न्यूजीलैंड सरकार के सुरक्षा अलर्ट के बाद टीम ने पाकिस्तान दौरा रद्द कर दिया. न्यूजीलैंड के इस कदम से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान की खासा फजीहत हुई है. न्यूजीलैंड के बाद अब इंग्लैंड क्रिकेट टीम भी पाकिस्तान के दौरे को रद्द कर सकती है. इंग्लैंड एवं वेल्स क्रिकेट बॉर्ड ने कहा कि वह जमीनी स्थिति का आकलन कर के अगले 48 घंटे में अपनी टीम के आतंकवाद से ग्रस्त इस देश के प्रस्तावित दौरे को लेकर फैसला करेगा.

न्यूजीलैंड की टीम आखिरी बार पाकिस्तान के दौरे पर साल 2003 में गई थी और अब 18 साल के बाद टीम को पाकिस्तान में खेलना था, लेकिन इस दौरे को रद्द करना पड़ा है. न्यूजीलैंड के इस फैसले से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बौखला गया है. पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) के नवनियुक्त अध्यक्ष रमीज राजा ने न्यूजीलैंड क्रिकेट को चेतावनी देते हुए कहा कि वह इस मुद्दे को अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) के समक्ष उठाएगा.

Crazy day it has been! Feel so sorry for the fans and our players. Walking out of the tour by taking a unilateral approach on a security threat is very frustrating. Especially when it’s not shared!! Which world is NZ living in??NZ will hear us at ICC.

रमीज ने ट्वीट कर लिखा, “यह अजीब दिन रहा. हमारे खिलाड़ियों और प्रशंसकों के लिए दुख हो रहा है. सुरक्षा खतरे पर एकतरफा रुख अपनाकर दौरे से हटना बहुत निराशाजनक है. विशेषकर जब इसे साझा नहीं किया गया. न्यूजीलैंड किस दुनिया में जी रहा है.”

The BLACKCAPS are abandoning their tour of Pakistan following a New Zealand government security alert.

Arrangements are now being made for the team’s departure.

More information | https://t.co/Lkgg6mAsfu

— BLACKCAPS (@BLACKCAPS) September 17, 2021