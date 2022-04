IPL 2022 PBKS vs LSG Live Streaming: मोबाइल पर इस तरह देख सकेंगे मैच की लाइव स्ट्रीमिंग

IPL 2022, Punjab Kings vs Lucknow Super Giants Live Streaming : पंजाब किंग्स और लखनऊ सुपर जायंट्स (PBKS vs LSG) के बीच सीजन का 42वां मैच 29 अप्रैल को खेला जाना है. लखनऊ 8 मैचों में 5 जीत के साथ मजबूत स्थित में है. वहीं पंजाब ने 8 में से 4 मुकाबले गंवाए हैं. पंजाब को अपने नेट रनरेट में सुधार की जरूरत है.

कब और कहां खेला जाएगा Punjab Kings और Lucknow Super Giants के बीच वनडे मैच?

आईपीएल-2022 में पंजाब किंग्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच यह मुकाबला पुणे के महाराष्ट्र क्रिकेट स्टेडियम (Maharashtra Cricket Association Stadium, Pune) में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा.

कहां देख सकेंगे Punjab Kings और Lucknow Super Giants मैच का Live Telecast?

आप इंडियन प्रीमियर लीग के सभी मुकाबलों का सीधा प्रसारण स्‍टार स्‍पोर्ट्स नेटवर्क (Star Sports) पर देख सकेंगे. चैनल- Star Sports 1 Hindi, Star Sports 1 Hindi HD, Star Sports 1 Tamil, Star Sports 1 Telugu, Star Sports 1 Kannada, Star Sports 1 Bangla, Star Sports 1 Marathi, Star Sports 1 Malayalam, Suvarna Plus (कन्नड), Jalsha Movies (बंगाली), Maa Movies (तेलुगू), Star Pravah HD (मराठी), Star Gold, Star Gold HD, Vijay Super SD, Asianet Plus (केवल रविवार) Also Read – गुजरात टाइटंस ने Points Table में फिर छीना नंबर-1 पायदान, टॉप खिलाड़ियों की लिस्ट में ये आगे

कहां देखें Punjab Kings vs Lucknow Super Giants मुकाबले की live streaming?

पंजाब किंग्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच इस मैच की लाइव स्‍ट्रीमिंग Disney+ Hotstar के अलावा Jio TV पर उपलब्ध रहेगी.

Punjab Kings और Lucknow Super Giants की टीमों में कौन-कौन खिलाड़ी?

Punjab Kings Full Squad for IPL 2022: मयंक अग्रवाल (कप्तान), जितेश शर्मा (विकेटकीपर), शिखर धवन, भानुका राजपक्षे, लियाम लिविंगस्टोन, शाहरुख खान, ओडियन स्मिथ, कगिसो रबाडा, राहुल चाहर, वैभव अरोड़ा, अर्शदीप सिंह, जॉनी बेयरस्टो, बेनी हॉवेल, संदीप शर्मा, रिषि धवन , बलतेज सिंह, रितिक चटर्जी, प्रेरक मांकड़, ईशान पोरेल, अथर्व तायडे, प्रभसिमरन सिंह, हरप्रीत बराड़, अंश पटेल, राज बावा.

Lucknow Super Giants Full Squad for IPL 2022: केएल राहुल (कप्तान), क्विंटन डी कॉक (विकेटकीपर), एविन लुईस, मनीष पांडे, दीपक हुड्डा, आयुष बडोनी, कुणाल पंड्या, दुष्मंथा चमीरा, मोहसिन खान, रवि बिश्नोई, अवेश खान, शाहबाज नदीम, मनन वोहरा, अंकित राजपूत, कृष्णप्पा गौतम, करण शर्मा, मयंक यादव.