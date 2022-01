देश आज 73वां गणतंत्र दिवस (Republic Day 2022) मना रहा है. इस खास अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) ने बुधवार को साउथ अफ्रीका के क्रिकेटर जोंटी रोड्स (Jonty Rhodes) और वेस्‍टइंडीज के क्रिस गेल (Chris Gayle) को विशेष संदेश भेजकर बधाई थी. रोड्स और गेल की तरफ से इस संबंध में सोशल मीडिया के माध्‍यम से फैन्‍स को जानकारी दी गई. प्रधानमंत्री ने अपने पत्र में लिखा कि आप भारत के साथ अपने देश से मजबूत रिश्‍ते के असली ब्रांड एंबेसडर हो. यूनिवर्स बॉस के नाम से मशहूर क्रिस गेल भारत को अपना दूसरा घर त‍क बता चुके हैं. वो आईपीएल में काफी सक्रिय हैं. वहीं, जोंटी रोड्स मुंबई इंडियंस से जुड़े हुए हैं.

नरेंद्र मोदी ने रोड्स को लिखे पत्र में कहा ,‘‘ मैं आपको हमारे गणतंत्र दिवस की शुभकामनायें देता हूं. इतने वर्षों में भारत और इसकी संस्कृति से आपका प्रगाढ संबंध हो गया है. यह साबित हो गया जब आपने अपनी बेटी का नाम इस महान देश के नाम पर रखा. आप हमारे देशों के बीच मजबूत संबंधों के विशेष दूत हैं.’’

प्रधानमंत्री ने आगे लिखा है,‘‘ भारत ऐतिहासिक सामाजिक आर्थिक बदलाव के दौर से गुजर रहा है. मुझे यकीन है कि इससे जीवन का सशक्तिकरण होगा और वैश्विक कोष में योगदान दे सकेंगे.’’

Thank you @narendramodi ji for the very kind words. I have indeed grown so much as an individual on every visit to India. My whole family celebrates #RepublicDay with all of India, honouring the importance of a #Constitution that protects the rights of the Indian people #JaiHind pic.twitter.com/olovZ8Pgvn

— Jonty Rhodes (@JontyRhodes8) January 26, 2022