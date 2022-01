विराट कोहली (Virat Kohli) टेस्ट टीम की कप्तानी छोड़ चुके हैं. विराट कोहली को साल 2014 में महेंद्र सिंह धोनी (MS Dhoni) के इस्तीफे के बाद टेस्ट टीम की कमान सौंपी गई थी. विराट कोहली ने 68 मैचों में भारत की कप्तानी संभाली है, जिसमें उन्होंने 40 मैच जीते हैं. कोहली विश्व के तीसरे सफल कप्तान हैं. अनुभवी स्पिनर रविचंद्रन अश्विन (Ravichandran Ashwin) ने विराट कोहली के टेस्ट कप्तानी के शानदार कार्यकाल का सारांश देते हुए कहा, “एक कप्तान के रूप में आपकी विरासत आपके द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप होगी.”

अश्विन ने ट्वीट किया, ‘‘क्रिकेट कप्तानों के बारे में हमेशा उनके रिकॉर्ड और जीत दर्ज करने के तरीके के बारे में बात की जाती है, लेकिन एक कप्तान के रूप में आपकी विरासत उस तरह के मानकों को दर्शाएगी जो आपने तय किये हैं. लोग ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और श्रीलंका में जीत के बारे में बात करेंगे.’’

have left behind for your successor and that’s my biggest takeaway from your stint as captain. “We must leave a place at such an altitude that the future can only take it higher from there on “ 👏👏👏 #Virat #CricketTwitter

