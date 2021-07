Rishabh Pant अपने रिश्‍तेदार के घर हैं क्‍वारंटीन, तीन खिलाड़ी व एक सपोर्ट स्‍टाफ भी है इंडियन कैंप से दूर

Rishabh Pant in Home Isolation after come in contact with covid-19: इंग्‍लैंड दौरे पर गए भारतीय टीम के विकेटकीपर बल्‍लेबाज रिषभ पंत के अलावा एक सपोर्ट स्‍टाफ भी इस वक्‍त कोरोना वायरस की चपेट में है. यह दावा किया है इंडिया एक्‍सप्रेस अखबार की वेबसाइट ने. मीडिया ग्रुप की माने तो रिषभ पंत के संपर्क में आने के बाद ये सपोर्ट स्‍टाफ पॉजिटिव पाया गया था.

रिपोर्ट में बताया गया कि रिषभ पंत (Rishabh Pant) इस वक्‍त होम आइसोलेशन में हैं. वो इंग्‍लैंड में मौजूद अपने किसी रिश्‍तेदार के यहां घर में रुके हुए हैं. यहां बता दें कि रिषभ पंत की बहन साक्षी पंत भी इन दिनों लंदन में ही रह रही हैं. माना जा रहा है कि पंत अपनी बहन के घर पर ही होम आइसोलेशन पूरा कर रहे हैं.

रिपोर्ट में बताया गया रिषभ पंत (Rishabh Pant) के कोरोना संक्रमित होने के बाद वो सपोर्ट स्‍टाफ व कुछ क्रिकेटर्स के संपर्क में आए. पंत के संपर्क में आने वाले सपोर्ट स्‍टाफ और तीन क्रिकेटर्स को भी एकांतवास में रखा गया है.

मुख्‍य चयनकर्ता चेतन शर्मा और बीसीसीआई अध्‍यक्ष सौरव गांगुली की गुरुवार को इस संबंध में कोलकाता में मीटिंग हुई. हालांकि दोनों ने ही संबंध में कुछ भी बोलने से मना कर दिया.

वर्ल्‍ड टेस्‍ट चैंपियनशिप के फाइनल के बाद भारतीय टीम को 20 दिनों तक के लिए बायो-बबल से ब्रेक दिया गया था. इस दौरान रिषभ पंत (Rishabh Pant) अपने दोस्‍तों के साथ मौजमस्‍ती करते हुए भी नजर आए थे. भारत को 4 अगस्‍त से इंग्‍लैंड के खिलाफ पांच मैचों की टेस्‍ट सीरीज में उतरना है. टीम इंडिया के सदस्‍यों को अब जल्‍द से जल्‍द डरहम पहुंचकर बायो-बबल में फिर से प्रवेश करना होगा.