रोहित शर्मा (Rohit Sharma) को बुधवार को भारत की वनडे टीम का कप्‍तान नियुक्‍त कर दिया गया है. विराट कोहली (Virat Kohli) को इस पद से हटाते हुए चेतन शर्मा (Chetan Sharma) के नतृत्‍व वाली भारतीय चयन समिति ने यह निर्णय लिया. विराट पहले ही खेल के सबसे छोटे प्रारूप में भारत की कप्‍तानी छोड़ चुके हैं. अब सफेद गेंद के क्रिकेट में रोहित और लाल गेंद के क्रिकेट में विराट नेतृत्‍व की भूमिका निभाएंगे. रोहित शर्मा के वनडे कप्‍तान बनने की घोषणा होने के उनका 10 साल पुराना एक ट्वीट आज अचानक वायरल होने लगा. यह ट्वीट उस वक्‍त का है जब विश्‍व कप 2011 के लिए भारत की टीम का ऐलान किया गया था. रोहित को टीम में जगह नहीं दी गई.

Really really disappointed of not being the part of the WC squad..I need to move on frm here..but honestly it was a big setback..any views!

— Rohit Sharma (@ImRo45) January 31, 2011