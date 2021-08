Rohit Sharma Throw away wicket on Mark Wood Over: लॉर्ड्स टेस्‍ट के चौथे दिन भारतीय टीम के सीनियर बल्‍लेबाज रोहित शर्मा लापरवाही भरा शॉट खेलते हुए आउट हो गए. मार्क वुड के ओवर में छक्‍का लगाने के बाद वो इसी ओवर में फिर से उग्र शॉट लगाने के प्रयास में कैच दे बैठे.

रोहित शर्मा की इस लापरवाही के चलते भारत ने महज 27 रन पर ही अपने दो विकेट गंवा दिए. इसके बाद नए बल्‍लेबाज विराट कोहली और चेतेश्‍वर पुजारा अब शून्‍य के अपने निजी स्‍कोर से मैच को आगे बढ़ा रहे हैं.

रोहित शर्मा मैच की शुरुआत से ही बेहद संभल कर खेलते हुए नजर आ रहे थे- लेकिन आठ-नौ ओवर बीतने के बाद वो थोड़ी आक्रामक बल्‍लेबाजी करने लगी. इसी कड़ी में मार्क वुड ने उन्‍हें अपना शिकार बना दिया.

Hitman pulls Wood once to the stands and again, unsuccessfully, to the fielder’s hands!

Tune into Sony Six (ENG), Sony Ten 3 (HIN), Sony Ten 4 (TAM, TEL) & SonyLIV (https://t.co/AwcwLCPFGm ) now! 📺#ENGvINDOnlyOnSonyTen #BackOurBoys #RohitSharma #MarkWood pic.twitter.com/gN5cN2P0EQ

— Sony Sports (@SonySportsIndia) August 15, 2021