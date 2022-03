भारतीय फैंस को झटका, तेज गेंदबाज S. Sreesanth ने लिया 'संन्यास'

S Sreesanth Announces Retirement: तेज गेंदबाज एस श्रीसंत (S. Sreesanth) ने भारतीय घरेलू (प्रथम श्रेणी और सभी प्रारूप) से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है. श्रीसंत रणजी ट्रॉफी-2022 में केरल की तरफ से खेलते नजर आए थे. लीग राउंड की समाप्ति के बाद इस खिलाड़ी ने संन्यास का ऐलान किया है. साल 2013 में श्रीसंत मैच फिक्सिंग में फंस गए थे, जिसके बाद उनका करियर पूरी तरह से बर्बाद हो गया. बीत साल उन्होंने घरेलू क्रिकेट में वापसी की, लेकिन आईपीएल में नहीं चुने गए.

श्रीसंत ने लिखा, “मेरे परिवार, मेरे साथियों और भारत के लोगों का प्रतिनिधित्व करना मेरे लिए सम्मान की बात है. बहुत दुख के साथ लेकिन अफसोस के बिना, मैं यह भारी मन से कहता हूं कि मैं भारतीय घरेलू (प्रथम श्रेणी और सभी प्रारूप) क्रिकेट से संन्यास ले रहा हूं.”

Today is a difficult day for me, but it is also a day of reflection and gratitude. Playing for Ecc, Ernakulam district,varies diff. League and tournament teams, Kerala state cricket association,Bcci, Warwickshire county cricket team,Indian airlines cricket team,Bpcl , and ICC — Sreesanth (@sreesanth36) March 9, 2022

ICC has been a tremendous honor. During my 25 years career as a Cricket player, I’ve always pursued success and winning cricket games, while preparing and training with the highest standards of competition, passion and perseverance. It has been an honor to represent my family, — Sreesanth (@sreesanth36) March 9, 2022

श्रीसंत ने आगे लिखा, “अगली पीढ़ी के क्रिकेटरों के लिए मैंने अपना प्रथम श्रेणी क्रिकेट करियर समाप्त करने का फैसला किया है. यह फैसला मेरा खुद का है.”

For the next generation of cricketers..I have chosen to end my first class cricket career. This decision is mine alone, and although I know this will not bring me happiness, it is the right and honorable action to take at this time in my life. I ve cherished every moment .❤️🏏🇮🇳 — Sreesanth (@sreesanth36) March 9, 2022

श्रीसंत के प्रदर्शन पर एक नजर

श्रीसंत ने अपने अंतरराष्ट्रीय करियर की शुरुआत साल 2005 में की थी. उन्होंने 27 टेस्ट मैचों में 87 शिकार किए, जबकि 53 वनडे मुकाबलों में उन्होंने 75 विकेट हासिल किए. एकदिवसीय फॉर्मेट में उनका बेस्ट 6/55 रहा. श्रीसंत ने भारत के लिए 10 टी20 मुकाबले खेले, जिसमें 7 विकेट अपने नाम किए. उन्होंने इंटरनेशनल करियर का आखिरी मैच साल 2011 में खेला है. इस गेंदबाज ने 74 फर्स्ट क्लास क्रिकेट मैचों में 213 और 92 लिस्ट-ए मैचों में 124 शिकार किए हैं.