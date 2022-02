South Africa vs Bangladesh Full Schedule: साउथ अफ्रीका और बांग्लादेश के बीच मार्च से वनडे सीरीज की शुरुआत होने जा रही है. क्रिकेट दक्षिण अफ्रीका (CSA) ने 9 फरवरी को बांग्लादेश के खिलाफ घरेलू टेस्ट और वनडे सीरीज के लिए तारीखों और स्थानों की घोषणा कर दी है. सुपरस्पोर्ट पार्क 23 मार्च को तीसरे वनडे की भी मेजबानी करेगा, जबकि दूसरा वनडे 20 मार्च को जोहान्सबर्ग के इंपीरियल वांडर्स में खेला जाएगा. डरबन (हॉलीवुडबेट्स किंग्समीड) और गक्बेरहा (सेंट जॉर्ज पार्क क्रिकेट ग्राउंड) के तटीय शहर टेस्ट की मेजबानी करेंगे.

यह दौरा मेजबानों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि दोनों शृंखलाएं आईसीसी क्रिकेट विश्व कप सुपर लीग और आईसीसी विश्व टेस्ट चैम्पियनशिप में महत्वपूर्ण बिंदुओं के लिए मायने रखती हैं. टेस्ट सीरीज में भारत को 2-1 से हराने और तीन मैचों की वनडे सीरीज में क्लीन स्वीप करने के बाद साउथ अफ्रीका का आत्मविश्वास बढ़ा हुआ है.

