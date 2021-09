Scotland vs Zimbabwe, 1st T20I: स्कॉटलैंड और जिम्बाब्वे के बीच एडिनबर्ग (Grange Cricket Club, Edinburgh) में पहला टी20 मैच खेला गया, जिसमें स्कॉटलैंड ने 7 रन से जीत दर्ज कर सीरीज में 1-0 से लीड बना ली है. दोनों टीमों के बीच इसी मैदान पर शृंखला के शेष मुकाबले 17 और 19 सितंबर को खेले जाने हैं.

टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए स्कॉटलैंड ने 6 विकेट खोकर 141 रन बनाए. टीम की शुरुआत बेहद खराब रही और 30 के स्कोर तक उसने अपने 4 विकेट गंवा दिए. इसके बाद रिची बैरिंगटन (Richie Berrington) ने मैथ्यू क्रॉस (Matthew Cross) के साथ पांचवें विकेट के लिए 45 रन जुटाकर स्कॉटलैंड को संभाला.

बैरिंगटन ने 61 गेंदों पर 3 छक्कों और 7 चौकों की मदद से नाबाद 82 रन बनाए. उनके अलावा क्रॉस ने 14, जबकि मिचेल लीस्क ने 11 रन की पारी खेली. इनके अलावा कोई भी बल्लेबाज दहाई का आंकड़ा नहीं छू सका. विपक्षी खेमे से चतारा और जोंग्वे ने 2-2 विकेट अपने नाम किए.

Scotland win a thriller 💥

A brilliant last over from Safyaan Sharif seals the deal for the hosts, handing them a seven-run win in the first #SCOvZIM T20I.

📸 @CricketScotland pic.twitter.com/QnjMaxwsEv

— ICC (@ICC) September 15, 2021