दुनिया के सबसे तेज गेंदबाज के रूप में प्रच‍लित शोएब अख्‍तर (Shoaib Akhtar) को नहीं लगता कि अब आगे वो अपने जीवन में कभी दौड़ लगा पाएगी. उन्‍होंने सोमवार को फैन्‍स को इस बात की जानकारी दी और कहा कि अब उनके दौड़ने की दिन लद गए हैं. शोएब अख्‍तर जल्‍द ही अपने घुटने का ऑपरेशन कराने के लिए ऑस्‍ट्रेलिया जा रहे हैं.

दरअसल, अपने करियर में चोटों से जूझने वाले शोएब अख्‍तर रिटायरमेंट के बाद भी कई प्रकार की चोटो के कारण निजी जीवन में संघर्ष करते रहे. वो अब 46 साल के हैं. दो साल पहले उन्‍होंने मेलबर्न में अपने घुटने का ऑपरेशन करवाया था. हालांकि अभी भी उनके घुटने में दर्द की समस्‍या का निवारण नहीं हुआ है.

शोएब अख्‍तर (Shoaib Akhtar) ने ट्विटर पर अपनी एक तस्‍वीर साझा करते हुए लिखा, ‘‘मेरे दौड़ने के दिन अब लद चुके हैं क्योंकि मैं अपना घुटना बदलवाने के लिये मेलबर्न, आस्ट्रेलिया रवाना हो रहा हूं.’’

My running days are over as am leaving for total knee replacement in Australia Melbourne very soon . pic.twitter.com/1sO6dHESPJ

— Shoaib Akhtar (@shoaib100mph) November 21, 2021