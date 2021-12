Quaid-e-Azam Trophy, Balochistan vs Northern Pakistan: पूर्व पाकिस्तानी कप्तान शोएब मलिक (Shoaib Malik) के भतीजे मोहम्मद हुराइरा (Mohammad Huraira) ने इतिहास रच दिया है. हुराइरा ने कायदे आजम ट्रॉफी में ट्रिपल सेंचुरी जड़ी, जिसके साथ वह फर्स्ट क्लास में तिहरा शतक जड़ने वाले दूसरे युवा पाकिस्तानी बन गए. पहली बार प्रथम श्रेणी सत्र खेल रहे मोहम्मद हुराइरा ने 19 साल 239 दिन की उम्र में यह कारनामा किया.

पाकिस्तान की ओर से प्रथम श्रेणी में तिहरा शतक जड़ने वाले सबसे युवा खिलाड़ियों की लिस्ट में जावेद मियांदाद (Javed Miandad) शीर्ष पर हैं, जिन्होंने 17 साल 210 दिन की उम्र में इतिहास रचा था.

फर्स्ट क्लास क्रिकेट में तिहरा शतक बनाने वाले युवा पाकिस्तानी:

17 साल और 310 दिन: जावेद मियांदाद

19 साल और 239 दिन: मुहम्मद हुरैरा

MILESTONE: 19 year old Muhammad Huraira scores triple century in Quaid e Azam Trophy, becomes 2nd youngest Pakistani to score a triple-ton in FC cricket, his triple century comes in only 327 balls. What an achievement in maiden season by this youngster. pic.twitter.com/IstgaM828Q

— Faizan Lakhani (@faizanlakhani) December 20, 2021