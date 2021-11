SL vs WI 1st Test: श्रीलंका और वेस्‍टइंडीज के बीच गॉल क्रिकेट स्‍टेडियम में खेले जा रहे टेस्‍ट सीरीज के पहले मुकाबले के दौरान एक बड़ा हादसा हो गया. वेस्‍टइंडीज के डेब्‍यूटेंट जेरेमी सोलोज़ानो के माथे पर गेंद जाकर लगी. जिसके बाद आनन फानन में उन्‍हें अस्‍पताल में भर्ती कराया गया. उनकी स्थिति को लेकर अभी कोई अपडेट सामने नहीं आया है.

Get Well soon Jeremy Solozano 🥺#SLvWI #SLvsWI #WIvSL pic.twitter.com/k5w2Zn7EFa

— CRICKET VIDEOS 🏏 (@AbdullahNeaz) November 21, 2021