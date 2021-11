Ab de Villiers Retirement: एबी डिविलियर्स ने सभी प्रारूपों से लिया संन्‍यास, IPL में भी नहीं दिखाएंगे जौहर

Ab de Villiers retires from All form of Cricket: साउथ अफ्रीका के स्‍टार बल्‍लेबाज एबी डिविलियर्स ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट में संन्‍यास लेने की घोषणा कर दी है. डिविलियर्स मौजूदा वक्‍त में आईपीएल और कई अन्‍य देशों की क्रिकेट लीग में खेलते हुए नजर आते रहे हैं. माना जा रहा है कि वो अब कभी एक बल्‍लेबाज के रूप में क्रिकेट के मैदान में नजर नहीं आएंगे. एबी डिविलियर्स ने साल आईपीएल 2018 के बाद अंतरराष्‍ट्रीय क्रिकेट से संन्‍यास ले लिया था. इसके बाद से ही उनके वापसी को लेकर कयास लगाए जा रहे थे. कई बार उन्‍होंने साउथ अफ्रीका के लिए वर्ल्‍ड कप खेलने की इच्‍छा भी जताई लेकिन बोर्ड के साथ आपसी समझ नहीं बन पाने के कारण ऐसा नहीं हो सका.