South Africa vs India, Test Series: भारत और साउथ अफ्रीका के बीच 26 दिसंबर से तीन मैचों की टेस्ट सीरीज शुरू होने जा रही है. पहला मुकाबला सेंचुरियन में खेला जाना है, लेकिन इससे पहले साउथ अफ्रीकी खेमे को बड़ा झटका लगा है. तेज गेंदबाज एनरिक नॉर्त्जे (Anrich Nortje) चोट के कारण शृंखला से बाहर हो चुके हैं. बोर्ड ने अब तक उनके रिप्लेसमेंट के तौर पर किसी खिलाड़ी के नाम की घोषणा नहीं की.

साउथ अफ्रीका क्रिकेट बोर्ड ने कहा, “दुर्भाग्य से, वह (नॉर्किया) टेस्ट मैच में गेंदबाजी के वर्कलोड के लिए पूरी तरह ठीक नहीं हुए हैं और वर्तमान में विशेषज्ञों की देखरेख में हैं. ताकि उनकी रिकवरी बेहतर हो सके.”

#Proteas Squad update 🚨

Anrich Nortje has been ruled out of the 3-match #BetwayTestSeries due to a persistent injury 🚑

No replacement will be brought in#SAvIND #FreedomSeries #BePartOfIt pic.twitter.com/5R8gnwdcpF

— Cricket South Africa (@OfficialCSA) December 21, 2021