IPL 2022 SRH vs GT Live Streaming: मोबाइल पर इस तरह देखें हैदराबाद बनाम गुजरात मैच की लाइव स्ट्रीमिंग

IPL 2022, Sunrisers Hyderabad vs Gujarat Titans Live Streaming : सनराइजर्स हैदराबाद और गुजरात टाइटंस (SRH vs GT) के बीच मुंबई में 11 अप्रैल को सीजन का 21वां मैच खेला जाना है. गुजरात इस सत्र अब तक शुरुआती तीनों मुकाबले जीत चुकी है. उसने लखनऊ के खिलाफ 5 विकेट से जीत दर्ज की, जिसके बाद दिल्ली को 14 रन से हराने के बाद पंजाब को 6 विकेट से मात दी. वहीं हैदराबाद ने राजस्थान के खिलाफ 61, जबकि लखनऊ के खिलाफ 12 रन से मुकाबला गंवाया. इसके बाद टीम ने चेन्नई पर 8 विकेट से बड़ी जीत दर्ज की.

कब और कहां खेला जाएगा Sunrisers Hyderabad और Gujarat Titans के बीच वनडे मैच?

आईपीएल-2022 में सनराइजर्स हैदराबाद और गुजरात टाइटंस के बीच यह मुकाबला मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम (Dr DY Patil Sports Academy, Mumbai) में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा.

कहां देख सकेंगे Sunrisers Hyderabad और Gujarat Titans मैच का Live Telecast?

आप इंडियन प्रीमियर लीग के सभी मुकाबलों का सीधा प्रसारण स्‍टार स्‍पोर्ट्स नेटवर्क (Star Sports) पर देख सकेंगे. चैनल- Star Sports 1 Hindi, Star Sports 1 Hindi HD, Star Sports 1 Tamil, Star Sports 1 Telugu, Star Sports 1 Kannada, Star Sports 1 Bangla, Star Sports 1 Marathi, Star Sports 1 Malayalam, Suvarna Plus (कन्नड), Jalsha Movies (बंगाली), Maa Movies (तेलुगू), Star Pravah HD (मराठी), Star Gold, Star Gold HD, Vijay Super SD, Asianet Plus (केवल रविवार) Also Read – Suryakumar Yadav का नया कारनामा, कर ली Sachin Tendulkar समेत इस खिलाड़ी की बराबरी

कहां देखें Sunrisers Hyderabad vs Gujarat Titans मुकाबले की live streaming?

सनराइजर्स हैदराबाद और गुजरात टाइटंस के बीच इस मैच की लाइव स्‍ट्रीमिंग Disney+ Hotstar के अलावा Jio TV पर उपलब्ध रहेगी.

Sunrisers Hyderabad और Gujarat Titans की टीमों में कौन-कौन खिलाड़ी?

Sunrisers Hyderabad Full Squad for IPL 2022: केन विलियमसन (कप्तान), निकोलस पूरन (विकेटकीपर), अभिषेक शर्मा, राहुल त्रिपाठी, एडेन मार्कराम, वॉशिंगटन सुंदर, अब्दुल समद, रोमारियो शेफर्ड, भुवनेश्वर कुमार, उमरान मलिक, टी नटराजन, विष्णु विनोद, प्रियम गर्ग, कार्तिक त्यागी, फजलहक फारूकी, मार्को जेन्सन, सौरभ दुबे, शशांक सिंह, ग्लेन फिलिप्स, जगदीश सुचित, श्रेयस गोपाल, रविकुमार समर्थ.

Gujarat Titans Full Squad for IPL 2022: मैथ्यू वेड (विकेटकीपर), हार्दिक पांड्या (कप्तान), शुभमन गिल, विजय शंकर, डेविड मिलर, राहुल तेवतिया, अभिनव मनोहर, राशिद खान, लॉकी फर्ग्यूसन, वरुण आरोन, मोहम्मद शमी, रिद्धिमान साहा, प्रदीप सांगवान, जयंत यादव, गुरकीरत सिंह मान, अल्जारी जोसेफ, रविश्रीनिवासन साई किशोर, दर्शन नलकांडे, रहमानुल्ला गुरबाज, डोमिनिक ड्रेक, साई सुदर्शन, यश दयाल, नूर अहमद.