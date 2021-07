Sri Lanka vs India, 1st T20I: भारत-श्रीलंका के बीच कोलंबो (R.Premadasa Stadium, Colombo) में 25 जुलाई को पहला टी20 मैच खेला जा रहा है, जिसमें श्रीलंका ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला लिया है. भारतीय खेमे में पृथ्वी शॉ (Prithvi Shaw) और वरुण चक्रवर्ती (Varun Chakravarthy) ने डेब्यू किया है. शॉ ने अक्टूबर 2018 को टेस्ट पदार्पण किया था, जिसके बाद अब जाकर उन्हें तीनों फॉर्मेट में भारत की सीनियर टीम की ओर से खेलने का सौभाग्य हासिल किया है.

भारत ने अंतिम एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय मुकाबले में पांच नए खिलाड़ियों को मौका दिया था और धवन ने शनिवार को संकेत दिया कि वह रितुराज गायकवाड़, वरुण चक्रवर्ती और देवदत्त पडिक्कल जैसे नए खिलाड़ियों के साथ प्रयोग के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन सीरीज जीतना उनकी प्राथमिकता है.

Sri Lanka choose to field first in the opening T20I.

Who are you backing?#SLvIND | https://t.co/LjwbAGMESN pic.twitter.com/qKTPhyetrm

— ICC (@ICC) July 25, 2021