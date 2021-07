Sri Lanka vs India, 2nd ODI: भारत ने श्रीलंका को 20 जुलाई को कोलंबो (R.Premadasa Stadium, Colombo) में खेले गए दूसरे वनडे मैच में 3 विकेट से मात दी. इसी के साथ मेहमान टीम ने 3 मुकाबलों की सीरीज पर 2-0 से कब्जा जमा लिया है. अब शृंखला का अंतिम मैच 23 जुलाई को खेला जाएगा. भारत ने इस जीत के साथ ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान को पीछे छोड़ते हुए एक बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है.

ये भारत की श्रीलंका पर वनडे फॉर्मेट में 93वीं जीत रही. इसी के साथ भारत ने वनडे क्रिकेट में किसी एक टीम के खिलाफ सर्वाधिक जीत का भी रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया. ऑस्ट्रेलिया ने न्यूजीलैंड, जबकि पाकिस्तान ने श्रीलंका के खिलाफ अब तक 92-92 वनडे मैच जीते हैं.

बता दें कि दीपक चाहर ने दो विकेट चटकाने बाद बाद करियर का पहला अर्धशतक जड़ा और भुवनेश्वर कुमार के साथ आठवें विकेट की अटूट अर्धशतकीय साझेदारी की, जिससे भारत ने बेहद रोमांचक मैच में श्रीलंका को तीन विकेट से हराकर विजयी बढ़त बनाई.

India win and gain an unassailable 2-0 series lead 💪

Deepak Chahar’s heroics with the bat seal a three-wicket victory for the visitors!#SLvIND | https://t.co/mazzKoaauY pic.twitter.com/Q7fQA1Dqch

— ICC (@ICC) July 20, 2021