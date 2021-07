Sri Lanka vs India, 2nd T20I: भारत-श्रीलंका के बीच कोलंबो (R.Premadasa Stadium, Colombo) में 28 जुलाई को दूसरा टी20 मैच खेल गया, जिसमें श्रीलंका ने 4 विकेट से जीत दर्ज की. इसी के साथ मेजबान टीम ने तीन मुकाबलों की सीरीज में 1-1 से बराबरी कर ली है. अब दोनों टीमों के बीच 29 जुलाई को अंतिम और निर्णायक मुकाबला खेला जाना है. इस मुकाबले में शिखर धवन (Shikhar Dhawan) ने विराट कोहली (Virat Kohli) को पछाड़कर एक बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है.

श्रीलंका दौरे पर कप्तान शिखर धवन ने दूसरे टी20 मैच में शिखर धवन ने 42 गेंदों में 5 चौकों की मदद से 40 रन की पारी खेली. धवन श्रीलंका के खिलाफ टी20 क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज बन चुके हैं. उन्होंने इस टीम के विरुद्ध अब तक 375 रन बनाए हैं, जबकि विराट कोहली (339 रन) दूसरे और केएल राहुल (295 रन) तीसरे पायदान पर हैं.

श्रीलंका के खिलाफ T20I में सर्वाधिन रन बनाने वाले भारतीय:

375 रन – शिखर धवन

339 रन – विराट कोहली

295 रन – केएल राहुल

289 रन – रोहित शर्मा

265 रन – सुरेश रैना

बता दें कि भारत और श्रीलंका के बीच यह मुकाबला बुधवार को खेला जाना था, लेकिन मैच के दिन ही ऑलराउंडर क्रुणाल पांड्या के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने की वजह से इस मैच को एक दिन के लिए स्थगित किया गया. भारत ने इस मैच में देवदत्त पडीकल, रितुराज गायकवाड़, नीतीश राणा और चेतन सकारिया को मौका दिया, जिन्होंने इस मैच से अंतरराष्ट्रीय टी20 में डेब्यू किया.

Dhananjaya de Silva’s unbeaten 40 helps Sri Lanka clinch a four-wicket win in the second #SLvIND T20I 👏

The series is poised at 1-1 heading into the decider tomorrow!

🗒 https://t.co/bEFZZmVeqf pic.twitter.com/Yh8MGb5h9E

— ICC (@ICC) July 28, 2021