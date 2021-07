Sri Lanka vs India, 3rd ODI: भारत-श्रीलंका के बीच 23 जुलाई को कोलंबो (R.Premadasa Stadium, Colombo) में तीसरा वनडे मैच खेला जा रहा है, जिसमें श्रीलंका को जीत के लिए 227 रन का आसान लक्ष्य मिला है. मैच की पहली पारी के दौरान गजब ड्रामा देखने को मिला. इस दौरान ना सिर्फ भारतीय, बल्कि श्रीलंकाई खिलाड़ी भी भ्रम की स्थिति में नजर आए. यहां तक कि अंपायर ने भी एक पल के लिए गलत निर्णय दे दिया.

क्या है पूरा मामला: दरअसल भारत की पारी के 23वें ओवर की पहली बॉल पर सूर्यकुमार यादव को जयविक्रमा के खिलाफ पगबाधा आउट दिया गया, लेकिन बल्लेबाज इससे नाखुश दिखा. भारत ने डीआरएस लिया. जब बॉल ट्रैकिंग आई, तो गेंद का इम्पैक्ट ऑफ स्टंप से बाहर दिखा, जिसके चलते सूर्यकुमार यादव बच गए.

हालांकि इस बीच ना सिर्फ सूर्यकुमार यादव, बल्कि श्रीलंकाई खिलाड़ी भी कंफ्यूज दिखे. जैसे ही स्क्रीन पर गेंद विकेट पर लगती नजर आई, श्रीलंकाई खिलाड़ी जश्न मनाने लगे और सूर्यकुमार यादव पवेलियन की ओर बढ़ने लगे. हालांकि कुमार धर्मसेना ने अपनी गलती को मानते हुए निर्णय बदल दिया और सूर्यकुमार यादव को बल्लेबाजी के लिए वापस बुला लिया.

