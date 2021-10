ICC T20 World Cup 2021: टी20 विश्व कप में अपने अभियान की शुरुआत से पहले वेस्टइंडीज ने बड़ा फेरबदल किया है. कैरेबियन टीम ने चोटिल फैबियन एलेन (Fabian Allen) की जगह बाएं हाथ के स्पिनर अकील हुसैन (Akeal Hosein) को टीम में शामिल किया है. एलेन टखने की चोट के चलते टूर्नामेंट से बाहर हो चुके हैं. अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) के बयान के अनुसार टूर्नामेंट की प्रतियोगिता तकनीकी समिति ने हुसैन को एलेन की जगह टीम में शामिल करने को मंजूरी दी है.

आईसीसी ने बुधवार को बयान जारी कर कहा, “कोरोना की वजह से क्वारंटीन जरूरतों को देखते हुए टीमों को अतिरिक्त खिलाड़ी रखने की इजाजत दी गई थी और होसेन रिजर्व खिलाड़ी के तौर पर शामिल थे. आईसीसी टी20 विश्व कप 2021 की इवेंट तकनीकी समिति ने होसेन के रिप्लेसमेंट को स्वकृति दी है.”

Defending champions @windiescricket have had to make a change to their squad for the #T20WorldCuphttps://t.co/H2QOKF6QUq

— ICC (@ICC) October 20, 2021