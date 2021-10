ICC Mens T20 World Cup 2021, England vs West Indies, 14th Match, Super 12: इंग्लैंड और वेस्टइंडीज (ENG vs WI) के बीच दुबई इंटरनेशल क्रिकेट स्टेडियम (Dubai International Cricket Stadium) में सुपर-12 का दूसरा मुकाबला खेला गया, जिसमें इंग्लैंड ने 6 विकेट से जीत दर्ज की. इस मैच के दौरान वेस्टइंडीज की टीम महज 55 रन पर सिमट गई. वेस्टइंडीज ने अब तक 2 टी20 विश्व कप अपने नाम किए हैं. डिफेंडिंग चैंपियन के ऐसे शर्मनाक प्रदर्शन से फैंस को करारा झटका लगा है.

आपको बता दें कि टी20 वर्ल्ड कप में यह किसी ‘टेस्ट प्लेइंग नेशन’ का सबसे न्यूनतम स्कोर है. टी20 इतिहास में यह तीसरा सबसे न्यूनतम स्कोर है. इस शर्मनाक फेहरिस्त में नीदरलैंड टॉप पर है, जो साल 2014 में श्रीलंका के खिलाफ महज 39 रन पर सिमट गई थी. इसी टूर्नामेंट में नीदरलैंड महज 44 के स्कोर पर ऑलआउट हो गई थी, जो दूसरा न्यूनतम स्कोर है.

मुकाबले की शुरुआत से इंग्लैंड के गेंदबाजों ने असाधारण प्रदर्शन करते हुए वेस्टइंडीज के खिलाड़ियों को पकड़कर रखा और बेहतरीन गेंदबाजी की. दूसरे ओवर में एविन लुईस का विकेट गिरने के बाद ताश के पत्तों की तरह जल्द ही पूरी टीम सिमट गई.

वेस्टइंडीज की टीम मात्र 14.2 ओवरों में 55 रन ही बना पाई. वेस्टइंडीज की तरफ से सबसे ज्यादा क्रिस गेल ने 13 रन बनाए. इंग्लैंड की ओर से आदिल रशीद ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 4 विकेट झटके.

